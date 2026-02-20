Chàng trai Đà Nẵng mê ca Huế

Chàng trai trẻ Võ Văn Kỷ

Khi đang là sinh viên năm 1 Trường Đại học Sư phạm Huế, do hoàn cảnh gia đình, Kỷ đành gác lại việc học đang dang dở. Nhưng cũng từ những ngày học ở Huế, có lẽ cảnh sắc và con người xứ Huế đã quyến luyến tâm hồn nên em đã yêu quý mảnh đất này và đặc biệt em rất yêu ca Huế. Trong những lần đến với địa chỉ Câu lạc bộ Ca Huế thính phòng tại số 25 Lê Lợi, những làn điệu du dương, trầm bổng đầy mê hoặc của ca Huế đã thấm vào tâm hồn chàng trai trẻ vốn yêu những môn nghệ thuật truyền thống. Chàng trai ấy đã mày mò tự học những bài bản ca Huế trên YouTube. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay Kỷ đã ca khá nhuần nhuyễn nhiều bài bản lớn, như: Cổ bản dựng, Long ngâm, Tương tư khúc...

Với thế hệ trẻ ngày nay, sự năng động cuốn theo nhịp sống nhanh, những mô-típ hiện thời cùng những dòng nhạc hiện đại thì việc quan tâm những giá trị truyền thống, nhất là những dòng âm nhạc cổ truyền không phải ai cũng dễ dàng yêu mến ngay từ những ngày đầu mới tiếp cận. Nói đến ca Huế, không phải ai là người Huế cũng dễ dàng thấu cảm và yêu bộ môn nghệ thuật mang tính bác học này, nên với một người xứ lạ dành tình yêu cho Huế, cho ca Huế như Võ Văn Kỷ là điều hiếm.

Cũng có những người xứ Quảng khác mê ca Huế và dành tình yêu cho ca Huế mà tôi được biết. Đó là ba anh em ruột: Văn Công Hoàng, Văn Công Lê và Văn Công Vỹ. Họ là những người xứ Quảng tài hoa, có trình độ và kiến thức âm nhạc truyền thống cao, biết đàn và ca nhiều bài bản lớn trong ca Huế. Khi nhà thơ Võ Quê - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca Huế thấy họ trên YouTube, ông dò tìm và đó là sự bắt đầu của duyên kỳ ngộ để sau này nhóm Tam Văn và Câu lạc bộ Ca Huế thính phòng có nhiều sự kết nối thân tình với nhau.

Trở lại với chàng trai trẻ Võ Văn Kỷ. Tuy giờ đây đã gác lại việc học hành ở Huế để vào Đà Nẵng chăm sóc cho mẹ già đang bị bệnh, nhưng thỉnh thoảng nhớ ca Huế, em lại vượt đèo Hải Vân để đến với CLB Ca Huế thính phòng, để được ngồi trên vuông chiếu, đặt cảm xúc và tình yêu của mình vào những lời ca cho thỏa niềm đam mê.

Hoàn cảnh khó khăn, em không dám bắt xe khách mà tự đi xe máy ra Huế. Có những đêm mưa lạnh, em đến với Câu lạc bộ chỉ để được ngồi ca một bài và sáng ngày mai em lại chạy xe máy trở vào Đà Nẵng khi trời còn chưa sáng rõ. Không chỉ yêu thích nghệ thuật ca Huế, Võ Văn Kỷ còn là cộng tác viên của Câu lạc bộ Bài chòi Sông Hàn - Đà Nẵng.

Ngoài ra, em còn cố gắng dành thời gian để tham gia dự án thiện nguyện “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” với vai trò tình nguyện viên, với những chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” diễn ra hàng tháng ở Khoa Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế và sau này mở rộng thêm tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh. Tại đây, em tham gia dàn dựng các tiết mục nghệ thuật về Bài chòi, ca Huế, cùng với các tình nguyện viên đóng góp lời ca tiếng hát của mình và tổ chức tặng quà, giao lưu nhằm xoa dịu nỗi đau của những người bệnh.

Đam mê nghệ thuật, quý yêu những giá trị truyền thống, mỗi lần đến biểu diễn, em lại chăm chút làm sao cho trang phục, giọng ca, tư thế của mình thật chỉn chu, dù có phải vượt quãng đường xa. Có lẽ đó là điều em muốn thể hiện mình nghiêm túc với nghệ thuật, trân trọng bộ môn ca Huế sang trọng trước những tri âm.