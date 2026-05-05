Khai mạc Giải Bóng chuyền sinh viên HUSC năm 2026

ClockThứ Tư, 06/05/2026 14:03
HNN.VN - Ngày 6/5, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng chuyền sinh viên HUSC năm 2026 trong không khí sôi nổi, hào hứng của đông đảo sinh viên và cán bộ giảng viên.

Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải 

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng với gần 150 vận động viên, trưởng đoàn và huấn luyện viên đến từ các liên chi hội sinh viên, các khoa cùng các câu lạc bộ, đội, nhóm cấp trường và cấp khoa. Sự góp mặt của các đơn vị đã tạo nên một sân chơi phong phú, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, Giải Bóng chuyền sinh viên HUSC là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong sinh viên, góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần cũng như xây dựng môi trường học đường năng động, lành mạnh. Đồng thời, đây còn là dịp để sinh viên các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết và gắn kết trong toàn trường.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên diễn ra với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực và cao thượng. Các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, những màn phối hợp ăn ý và không khí cổ vũ sôi nổi từ các cổ động viên.

Tin, ảnh: Hoàng Thế

 Từ khóa: Giải bóng chuyềnsinh viênTrường Đại họcKhoa họcĐại học Huế
