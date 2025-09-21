Xem nghệ thuật thêu truyền thống trên nền sản phẩm hiện đại

Không gian trưng bày tác phẩm

Triển lãm được Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp thương hiệu váy cưới cao cấp Lecia tổ chức, khai mạc sáng 21/9 tại không gian Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (17 Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Tiêu bản cắt 6 lớp là quá trình tác phẩm được bóc tách thành 6 lát cắt, tái hiện hành trình xuyên suốt các làng nghề thêu truyền thống trứ danh miền Bắc – Trung Bộ, từ thêu long bào ở Đông Cứu đến thêu tranh ở Quất Động. Qua lăng kính sáng tạo của khắc - khảm - cắt, nghệ thuật thêu được khoác lên diện mạo mới, vừa tôn vinh giá trị cổ truyền vừa khơi gợi tư duy đương đại.

Qua mỗi tác phẩm được trưng bày, công chúng có thể thấy được sự mới mẻ sâu sắc về mối quan hệ giữa “nàng thơ” hiện đại và di sản truyền thống. Ở đó Lecia mang kỹ thuật thủ công truyền thống Việt Nam vào diện mạo đương đại, khẳng định không chỉ là sản phẩm mà còn là tác phẩm nghệ thuật chứa đựng niềm tự hào và câu chuyện văn hóa.

Trong chương trình triển lãm còn có các hoạt động trải nghiệm tương tác kỹ thuật thêu truyền thống, trò chuyện cùng các nghệ nhân, trải nghiệm…

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 29/9.