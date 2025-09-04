Tác phẩm sơn mài khổ lớn "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" xác lập kỷ lục Guinness thế giới

Họa sĩ Chu Nhật Quang bên tác phẩm tranh sơn mài khổ lớn, không ghép "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập".

Bức tranh sơn mài “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” có kích thước 2,4m x 7,2m, rộng hơn 17m2 , nặng 3 tấn, hoàn thiện trên một tấm vóc hai mặt liền khổ (không ghép). Mặt trước tái hiện khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mặt sau mang tên “Mùa xuân dân tộc”, biểu trưng cho niềm hân hoan, khát vọng hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Niềm tự hào của nghệ thuật sơn mài Việt Nam

Tác phẩm được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận chỉ sau một ngày diễn ra Lễ kiểm định chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới đối với tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam và Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam toàn cầu (Vietcom) tổ chức.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng, Chu Nhật Quang hiện là người nắm giữ Kỷ lục Guinness thế giới sau khi trải qua các quy trình kiểm định và hồ sơ phê duyệt. Tổ chức Guinness World Records

Hiện tác phẩm đang được trưng bày trong triển lãm “Mùa xuân độc lập” cùng 16 bức sơn mài khác nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Trong niềm vui khi nhận được thông báo của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng, người luôn đồng hành, hỗ trợ trên hành trình sáng tạo của Chu Nhật Quang cho biết: “Tác phẩm này là dấu mốc chưa từng có tiền lệ, một bức sơn mài liền khối, khổ lớn, không ghép. Việc công nhận của Guinness World Records là sự khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh và vị thế của sơn mài Việt Nam trên bản đồ mỹ thuật thế giới”.

Thế giới đã biết đến những tác phẩm được công nhận kỷ lục của các danh họa và giờ đây, mỹ thuật Việt Nam cũng ghi dấu ấn bằng một tác phẩm sơn mài độc đáo, có chủ đề gắn với một sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc cách đây 80 năm - Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng

Đại tá, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam đánh giá: “Triển lãm nghệ thuật sơn mài “Mùa xuân độc lập” và bức tranh sơn mài khổ lớn “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” đã tạo tiếng vang lớn, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và nghệ thuật dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương chiêm ngưỡng các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triển lãm "Mùa xuân độc lập" của Chu Nhật Quang.

Thành công này không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân Chu Nhật Quang mà còn có sự hỗ trợ bền bỉ của những người thân của anh như người cha - Nghệ sĩ Ưu tú Chu Lượng và anh rể là họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng. Họ đã luôn ở bên Chu Nhật Quang từ những ngày khởi đầu sự nghiệp khi về nước, đóng góp và khuyến khích họa sĩ 9x thực hiện và triển khai các ý tưởng sáng tạo.

Chia sẻ về hành trình sáng tác, họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết: “Sáu năm thực hiện tác phẩm là chặng đường đầy thử thách, từ tích lũy tư liệu lịch sử thực hiện các phác thảo, vượt qua những khó khăn trong xử lý kỹ thuật, vận chuyển, thi công trên tấm vóc nặng hàng tấn cho bức tranh sơn mài. Trong quá trình đó, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ đặc biệt của gia đình và họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng để nghiên cứu chất liệu, thử nghiệm vật liệu tái chế kết hợp sơn mài truyền thống.

Khi tác phẩm hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trong tôi tràn ngập niềm hạnh phúc không gì sánh được. Đây là cách thiết thực nhất mà tôi và các cộng sự tri ân thế hệ cha ông đã dựng xây nền độc lập. Họa sĩ Chu Nhật Quang

Ý nghĩa văn hóa-lịch sử

Chiêm ngưỡng tác phẩm tranh sơn mài khổ lớn “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” tại triển lãm “Mùa Xuân độc lập”, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương nhận xét: “Tác phẩm thể hiện quá trình tìm kiếm tích cực và sáng tạo của tác giả cả về chất liệu lẫn đề tài. Bức tranh khổ lớn bằng sơn mài là điều vô cùng khó, đòi hỏi tâm huyết và tài năng. Việc quốc tế qua việc công nhận kỷ lục thế giới là sự thừa nhận và cũng là niềm vui lớn không những cho giới nghệ sĩ mà cho cả cộng đồng yêu hội họa Việt Nam”.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trao đổi về tác phẩm sơn mài "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập".

Sự ra đời của tác phẩm là minh chứng sinh động cho chủ trương xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại mới mà Đảng đã xác định. Đồng thời, điều đó cho thấy sự kết nối nhiều thế hệ trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Kỷ lục Guinness thế giới dành cho tác phẩm sơn mài khổ lớn, không ghép “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” không chỉ là sự ghi danh và vinh dự của họa sĩ Chu Nhật Quang mà còn ghi dấu ấn đậm nét, đưa mỹ thuật Việt Nam lên bản đồ kỷ lục thế giới với một tác phẩm sơn mài độc đáo được quốc tế công nhận, một dấu mốc lịch sử khẳng định sức sáng tạo, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc của các họa sĩ trẻ Việt Nam.