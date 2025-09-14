Ý thức sinh thái từ trực giác Đoàn Quỳnh Như

Những tác phẩm ở triển lãm "Thiên vũ" của Đoàn Quỳnh Như cuốn hút người yêu nghệ thuật

Đoàn Quỳnh Như chính là nữ họa sĩ vừa đem cuộc triển lãm cá nhân có chủ đề “Thiên vũ” về Huế để “chiêu đãi” người xem ở không gian Lan Viên Cố Tích 2 (98 Bạch Đằng, phường Phú Xuân) vào một chiều tháng 8, khi trời Huế vừa chuyển mùa.

Trong không gian nghệ thuật hướng mặt ra sông Đông Ba, người yêu nghệ thuật Huế như choáng ngợp bởi sự trở về từ nước Đức xa xôi của cô gái Việt có gốc ngoại ở Bao Vinh, nơi hạ nguồn sông Hương. Hơn 20 tác phẩm được vẽ trên toan bằng chất liệu acrylic của Đoàn Quỳnh Như đã khiến những ai đối diện như có một cuộc… đối thoại. Đó là cuộc đối thoại với thiên nhiên, vũ trụ thông qua những mảng màu, có khi thơ mộng, có khi mềm mại nhưng cũng đầy biến động.

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, nhưng tất cả có chung thông điệp về thiên nhiên, đất trời như chính sự quan tâm của nữ họa sĩ. Đó là lời nhắc nhở ta dừng lại, lắng nghe và thấu hiểu rằng: từng bước chân trong đời sống này đều để lại dấu vết trên thân thể mẹ Đất, vì thế hãy có ý thức và trách nhiệm với hành động của mình.

Đứng trước những tác phẩm như: Nồng nàn và tĩnh lặng, Hạ vàng, Mấy dặm quan san, Đất sinh nở, Hoan ca, Hồng hoang, Soi dấu dặm trường… mọi góc nhìn, suy nghĩ của con người điều nhỏ bé trước thiên nhiên và cũng tự đặt câu hỏi về thái độ, cách ứng xử của bản thân với sự sống mà đất trời đã ban tặng. Cũng chính trong những tác phẩm ấy, chúng ta có thể cảm nhận được lời thì thầm của gió cây và những tiếng thở dưới lòng đất của cội rễ và mạch ngầm của nước.

Đoàn Quỳnh Như nói rằng, trước khi đến với hội họa cô hòa điệu nghệ thuật với thi ca. Chính thi ca là nguồn cảm hứng đưa lối cô cầm cọ. Tuy hai loại hình nghệ thuật độc lập nhưng lại bổ sung và làm phong phú cho nhau. Bằng cách kết hợp ngôn ngữ và hình ảnh, người nghệ sĩ có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng và có khả năng tác động cảm xúc tới người xem.

“Trong tác phẩm của tôi, thiên nhiên được nhân hóa ẩn hiện như một thực thể sống mang nhiều sắc thái trữ tình, lãng mạn hay cả táo bạo, huyền bí, cảm hứng vô tận từ thiên nhiên quả là điều kỳ diệu. Thiên nhiên không chỉ là môi trường sống mà còn ảnh hưởng đến văn hóa, lối sống và tinh thần của con người”, nữ họa sĩ trải lòng.

Nhiều đồng nghiệp của nữ họa sĩ cũng trầm trồ về hành trình theo đuổi nghệ thuật của cô, đó là “nỗ lực phóng chiếu thế giới nội tâm”. Và nhờ những tác phẩm đó, có thể cảm nhận được phần nào thế giới tâm thức mênh mông của họa sĩ, nơi không dễ thấu cảm.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi - giám tuyển triển lãm, nói rằng, không riêng gì “Thiên vũ” mà hội họa trong Đoàn Quỳnh Như là một ngôn ngữ thầm thì nhưng có sức lay động lâu dài. Tác phẩm của cô đã mở ra những không gian mơ hồ giữa thực và mộng, như thể ý niệm về thiên nhiên đang tan dần vào một tứ thơ thị giác.

Đó không chỉ là vẻ đẹp để chiêm ngưỡng, mà là vẻ đẹp để sống cùng, để lắng lại, để yêu thêm thiên nhiên, để nhận ra những gì mỏng manh đang dần bị lãng quên. Những bức tranh ấy tựa như một bản nhạc trầm ngâm không lời, nơi thơ và họa không tranh giành vai trò, mà nâng đỡ lẫn nhau, dẫn người xem về với những cảm xúc nguyên sơ và cần thiết nhất trong ta - một khúc tình ca lãng mạn giữa lòng đất trời.

“Thiên vũ như một vũ điệu thị giác, nơi từng nét cọ, từng mảng màu kể câu chuyện về mẹ Thiên nhiên - hùng vĩ, dịu dàng, nhưng đâu đó ẩn hiện cả tổn thương. Những tác phẩm của Đoàn Quỳnh Như phô diễn sự bứt phá trong bút pháp và chất liệu, hòa quyện trực giác nữ tính với ý thức sinh thái sâu sắc”, giám tuyển Ngô Kim Khôi nhận định.