Huế tụ hội cùng cả nước tại triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình (thứ 2, từ trái sang) cùng các đại biểu tại không gian triển lãm của TP. Huế. Ảnh: Đ.Lộc

Triển lãm chính thức khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Đến dự có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, đại diện các doanh nghiệp tham gia triển lãm...

Cùng với không gian của nhiều đơn vị, không gian triển lãm của TP. Huế được thiết kế mang đặc trưng riêng với chủ đề “Huế - Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh”.

Với diện tích trưng bày hơn 600m2, không gian triển lãm của TP. Huế giới thiệu đến công chúng và bạn bè quốc tế một cái nhìn toàn diện về hành trình lịch sử, văn hóa, bản sắc và định hướng phát triển của TP. Huế - vùng đất hơn 700 năm lịch sử, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc và là đô thị di sản đầu tiên của Việt Nam.

Không gian trưng bày có 5 khu vực được thiết kế xuyên suốt gồm: Huế - từ đô thị cổ đến hiện đại; Huế - thành phố di sản; Huế - Kinh đô áo dài; Không gian trải nghiệm và sản phẩm OCOP; Huế - đô thị xanh và phát triển bền vững.

Dịp này, TP. Huế còn trưng bày không gian ẩm thực với chủ đề “Tinh hoa cung đình - hương vị cố đô”, giới thiệu những món ăn cung đình cao cấp, sang trọng, mang đậm tính nghệ thuật và tinh tế từng được phục vụ trong cung vua, phủ chúa cùng dòng ẩm thực dân dã đậm bản sắc địa phương.

Đêm 2/9 cũng tại không gian trung tâm triển lãm sẽ có đêm nghệ thuật Huế, giới thiệu tinh hoa nghệ thuật diễn xướng truyền thống và đương đại, mang đậm bản sắc Huế.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, tham gia triển lãm, không chỉ khẳng định vị thế Huế là trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam mà còn truyền tải khát vọng xây dựng một thành phố phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hòa quyện giữa quá khứ và tương lai.