Thư viện TP. Huế phục vụ hơn 1,2 triệu bạn đọc trong năm 2025

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND TP. Huế cho Ban giám đốc Thư viện TP. Huế

Thông tin trên được Thư viện TP. Huế cho biết tại Hội nghị triển khai công tác và hội nghị viên chức, người lao động năm 2026 diễn ra vào chiều 14/1.

Ngoài phục vụ bạn đọc, Thư viện đã triển khai 41 điểm luân chuyển tài nguyên thông tin và phục vụ lưu động hơn 11.470 bản sách. Trong năm 2025, Thư viện đã tích cực triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4). Chủ động tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thông qua các hình thức: tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại đơn vị, phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, tuyên truyền, quảng bá mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế”; Quảng bá, tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lồng ghép các hoạt động văn hóa đọc tại Thư viện cũng như các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức giới thiệu nhiều ấn phẩm mới, các cuộc thi thiết kế bìa sách.

Tuy nhiên, hiện nay sự phát triển của khoa học công nghệ, các thiết bị điện tử trở nên phổ biến nên ảnh hưởng rất lớn đến việc đọc sách báo của người dân. Điều này cũng là thách thức cho Thư viện về thu hút bạn đọc và tổ chức các hoạt động phục vụ lưu động, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Ngoài ra, nguồn kinh phí bổ sung cho hoạt động triển khai văn hóa đọc trong cộng đồng còn rất hạn chế. Các tủ sách tư nhân có phục vụ cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn về vốn tài liệu, cơ sở vật chất.

Cán bộ thư viện ở các thư viện xã, phường, trường học, tủ sách cơ sở đa số là nhân viên hợp đồng hoặc kiêm nhiệm, thay đổi thường xuyên nên gặp nhiều khó khăn trong công tác phối hợp, phục vụ luân chuyển sách, báo và tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc.

Theo lãnh đạo Thư viện TP. Huế, năm 2026 đơn vị tập trung các hoạt động chuyên môn, phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền thế giới. Tổ chức các cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Giới thiệu sách trực tuyến, trưng bày triển lãm tham gia Tuần lễ Áo dài cộng đồng…

Triển khai di dời trụ sở làm việc và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện để phục vụ có hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc của Thư viện tại trụ sở mới.

Trên cơ sở kế hoạch sưu tầm, số hóa, bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị tư liệu Hán - Nôm giai đoạn 2026 - 2030 đã được UBND thành phố phê duyệt, Thư viện sẽ tổ chức và thực hiện có hiệu quả công tác sưu tầm, số hóa và khai thác có hiệu quả tư liệu Hán - Nôm phục vụ nghiên cứu, giáo dục và quảng bá giá trị di sản văn hóa Huế.