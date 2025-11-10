Gần 20.000 bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc 2025

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đạt giải cao tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2025

Thông tin này được Thư viện TP. Huế cho biết tại buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2025 diễn ra ngày 12/11.

Theo ban tổ chức, trong số 19.700 dự thi, có nhiều bài đầu tư nghiêm túc, sáng tạo và thể hiện rõ tình yêu với sách. Đặc biệt, các em học sinh ở lứa tuổi tiểu học và THCS đã thể hiện được sự ngây thơ nhưng sâu sắc trong cách nhìn nhận vai trò của sách và kỹ năng truyền tải thông điệp truyền cảm hứng, hướng tới lối sống tích cực, biết yêu thương chia sẻ và trở thành người có ích cho xã hội. Các bài viết không chỉ dừng lại ở cảm nhận cá nhân mà còn đề xuất nhiều sáng kiến để phát triển văn hóa đọc trong trường học và cộng đồng.

Đáng chú ý, nhiều trường đã có sự quan tâm mạnh mẽ với số lượng bài dự thi khá cao như Trường THCS Chu Văn An, Trường THPT Hai Bà Trưng, Trường Tiểu học Dạ Lê… Từ đó, ban giám khảo đã lựa chọn ra 36 bài xuất sắc để trao giải cá nhân và 2 giải tập thể cho trường có nhiều thí sinh tham gia nhất, trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất.

Cũng theo ban tổ chức, từ vòng sơ khảo đã chọn 6 bài xuất sắc nhất tham gia chung khảo quốc gia, kết quả có 2 thí sinh đạt giải cá nhân trong đó có 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích và 2 giải tập thể.

Cũng trong sáng cùng ngày, Thư viện TP. Huế đã tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2025. Cuộc thi năm nay thu hút 250 bài đến từ 63 trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố gửi tham gia. Hầu hết các bài dự thi gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, sự hy sinh và niềm tự hào, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; tình yêu Tổ quốc; trách nhiệm của tuổi trẻ dành cho quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên của dân tộc trong thời đại mới... Trong đó có nhiều nhóm thí sinh chọn giới thiệu sách với những cảnh quay đẹp, ấn tượng và thật sự xúc động. Ban tổ chức đã trao 50 giải cho phần thi này.