Khánh thành thư viện thông minh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 4, từ trái sang) và Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương (thứ 4, từ phải sang) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành thư viện thông minh

Đến dự có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTP. Huế; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thành ủy, UBND thành phố, các ban ngành, đoàn thể, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo nguyên là giáo viên Trường THPT số 2 Hương Điền (nay là Trường THPT Nguyễn Chí Thanh), các cựu học sinh niên khóa 1982 - 1985 và đông đảo học sinh, giáo viên nhà trường.

Với mong muốn xây dựng một không gian nghiên cứu, học tập hiện đại giúp nhà trường phát triển tư duy, trí tuệ, sẵn sàng hội nhập vào kỷ nguyên mới, là cựu học sinh của khóa 1982 - 1985, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cùng Ban tổ chức Hội khóa đã vận động, quyên góp xây dựng thư viện thông minh tặng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Món quà tri ân này không chỉ thể hiện tấm lòng của các thế hệ học sinh đối với mái trường mà còn mang ý nghĩa lớn lao về sự tiếp nối truyền thống học tập và phát triển.

Các đại biểu tham quan thư viện thông minh tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Thư viện thông minh được thiết kế theo mô hình hiện đại, với không gian rộng rãi, thoáng mát, bao gồm các khu vực chức năng riêng biệt như: phòng đọc sách truyền thống, khu vực tra cứu điện tử, phòng họp nhóm...

Điểm nhấn của thư viện là hệ thống quản lý sách tự động, ứng dụng công nghệ hiện đại giúp việc mượn và trả sách nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, thư viện còn được trang bị nhiều máy tính và các thiết bị tra cứu thông minh cho phép học sinh dễ dàng tiếp cận với kho tài liệu số phong phú, đa dạng với nhiều đầu sách khác nhau từ sách giáo khoa đến sách tham khảo, tạp chí... từ khắp nơi trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ sự xúc động và tự hào khi trở về thăm trường xưa. Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào giáo dục, đặc biệt là việc xây dựng các không gian tri thức hiện đại như thư viện thông minh, góp phần giúp Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, giúp học sinh nâng tầm cao mới trong học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng kỹ thuật số, khai thác kho dữ liệu trí tuệ vĩ đại của nhân loại và giúp thầy cô giáo nâng cao kiến thức trong việc nghiên cứu, nắm bắt thông tin nhanh để ứng dụng giảng dạy tốt hơn.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành và tham quan thư viện.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức Hội khóa 1982 - 1985 đã trao tặng 32 suất học bổng cho các em học sinh nhà trường. Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng đã gửi tặng nhiều món quà tri ân đến các thầy, cô giáo nguyên là giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và các món quà kỷ niệm đến những người bạn cựu học sinh niên khóa 1982 - 1985. Ngoài ra, một số đơn vị, doanh nghiệp cũng đã trao tặng kinh phí và nhiều tài liệu, sách quý để nâng cấp, hoàn thiện thư viện thông minh phục vụ tốt hơn trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trường.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu đã đến dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.