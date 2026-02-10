Giữ đô thị sạch đẹp ngày Tết

Làm sạch các tuyến đường trung tâm thành phố

Những ngày giáp Tết, từ đô thị đến nông thôn người dân đều tất bật với việc mua sắm, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Cùng với nhịp sống hối hả ấy, lượng rác thải sinh hoạt tăng nhanh, nhất là tại các khu chợ truyền thống, khu vực hội xuân, dân cư đông đúc. Với khối lượng rác gấp nhiều lần ngày thường, việc thu gom rác cần được triển khai nhanh chóng, kịp thời, tránh để rác thải tồn đọng gây mất mỹ quan đô thị, phát sinh mùi khó chịu tại các điểm tập kết, khu dân cư.

Để đảm bảo vệ sinh đô thị trong mùa Tết, từ đầu tháng 2, HEPCO đã huy động toàn bộ lực lượng; thuê thêm nhân lực và phương tiện, thiết bị phục vụ thu gom rác thải trên địa bàn thành phố. Xe ép rác, xịt rửa, gom rác,… được phân bổ linh hoạt theo từng địa bàn, ưu tiên khu vực phát sinh lượng rác thải lớn. Hệ thống thùng rác công cộng cũng được vệ sinh, chùi rửa và sắp xếp lại. Công tác thu gom tăng tần suất so với ngày thường, tập trung vào các khung giờ cao điểm sau khi chợ tan, cao điểm buôn bán buổi tối. Nhiều tổ, đội vệ sinh được bố trí làm việc ngoài giờ, thu gom cuốn chiếu để ngăn rác tồn đọng, giảm bớt khối lượng công việc trong những ngày cao điểm từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết.

Nhiều tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Lê Lợi, Hà Nội… đã được triển khai quét, hút bụi đường, xịt rửa đường, vệ sinh vỉa hè, cầu, dải phân cách. Tại các khu vực chợ hoa xuân, hội vui xuân, điểm bắn pháo hoa, nơi tập trung đông người dân và du khách trong dịp Tết, HEPCO sẽ bố trí lực lượng vệ sinh thường trực. Sau khi các chương trình văn hóa, giải trí diễn ra, công nhân vệ sinh sẽ tiến hành thu gom rác để sớm trả lại không gian sạch sẽ cho các tuyến phố, quảng trường, công viên.

Trong những ngày giáp Tết, lượng rác thải phát sinh cao gấp 3,5 - 4 lần so với ngày thường, khiến công việc thu gom của công nhân vệ sinh môi trường vì vậy kéo dài đến rạng sáng Mùng 1 Tết. Để tránh tình trạng ùn ứ tại các điểm tập kết, từ ngày 23 tháng Chạp, lịch thu gom rác được điều chỉnh sớm hơn so với thường lệ.

HEPCO tổ chức tăng ca, đảm bảo vệ sinh môi trường dịp Tết

HEPCO khuyến cáo người dân nên đưa rác ra đường trước 21 giờ vào đêm Giao thừa; không đưa rác ra đường ngày Mùng 1, Mùng 2 Tết và không đổ rác còn mồi lửa vào thùng rác nhằm tránh cháy nổ. Bên cạnh đó, HEPCO khuyến khích người dân thực hiện phân loại rác đơn giản tại nguồn, tách riêng rác hữu cơ, rác tái chế và rác khó phân hủy để tạo thuận lợi cho công tác thu gom, vận chuyển trong mùa cao điểm Tết, góp phần giảm áp lực cho khâu xử lý rác thải sau thu gom. Đơn vị cũng lưu ý người dân, du khách hạn chế xả rác bừa bãi tại các khu vực công cộng, nhất là trong thời điểm đông người sau các hoạt động lễ hội, vui xuân, qua đó chia sẻ áp lực với lực lượng vệ sinh môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị.



Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026, HEPCO xây dựng phương án trực tăng cường trong đêm giao thừa và các ngày đầu năm mới, đặc biệt trực 24/24 tại các bộ phận trọng yếu. Đêm giao thừa và sáng Mùng 1 Tết được HEPCO xác định là thời điểm lượng rác phát sinh tăng đột biến sau các hoạt động vui xuân, tụ tập đông người. Vì thế, các tổ thu gom được tăng cường nhân lực, phương tiện, bảo đảm rác được thu gom ngay trong đêm hoặc từ sáng sớm, không để tình trạng rác tồn đọng kéo dài sang ngày đầu năm mới.

“Công tác vệ sinh, giữ gìn môi trường thành phố trong dịp Tết là nhiệm vụ trọng tâm, do đó chúng tôi xây dựng phương án phục vụ Tết từ sớm, tăng tần suất thu gom, bố trí lực lượng trực xuyên Tết. Mục tiêu là giữ cho không gian đô thị luôn sạch sẽ, thông thoáng trong những ngày đầu năm, góp phần tạo hình ảnh sạch đẹp cho thành phố trong mắt người dân và du khách”, ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO chia sẻ.

HEPCO cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đồng thời, cùng với các địa phương tổ chức các đợt tổng vệ sinh trước Tết tại khu dân cư, tuyến phố để giúp làm sạch không gian sống, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn môi trường đô thị trong những ngày lễ, Tết.