Các nhà văn xứ Huế chia sẻ cảm hứng đọc sách đến các em học sinh

Thế hệ trẻ ngày nay, các em học sinh có cơ hội tiếp cận với rất nhiều thể loại sách, trong đó có vô vàn sách hay. Tuy nhiên làm cách nào để học sinh đam mê đọc sách, đến với sách hàng ngày như một thói quen là chuyện không phải ngày một ngày hai.

Ở tâm thế của người viết, các nhà văn cho rằng, ngoài viết họ phải thường xuyên đọc. Những dòng văn viết ra không chỉ là trải nghiệm sống, là góc nhìn của người cầm bút mà trên nữa còn là sự tích lũy trong quá trình đọc. Họ đọc ở nhiều thể loại, mọi lúc, mọi nơi khi có thể. Việc đọc cũng như viết, phải kiên trì và nỗ lực.

“Đọc sách là chuyện muôn đời”, nhà văn Lê Vũ Trường Giang đã đúc kết như thế và đó như lời gửi gắm đến thế hệ đàn em trong hành trình chinh phục tri thức. Là người nghiên cứu sử học nhưng đam mê viết, tạo được nhiều dấu ấn trên văn đàn, Lê Vũ Trường Giang đúc kết, mọi thứ có được hôm nay là nhờ chịu khó đọc sách, dung nạp kiến thức từ sách.

“Mấy ngàn năm qua, con người gìn giữ văn minh và kế thừa di sản nhân loại thông qua sách. Vì thế, sách có ý nghĩa quan trọng trong chuyển tải tri thức nhân loại, từ đời này sang đời khác”, tác giả “Bạt màu áo ngự” nhận định. Chia sẻ đến các em về việc duy trì thói quen đọc sách, nhà văn kiêm thầy giáo Lê Vũ Trường Giang ví von ngắn gọn: “Hãy cầm sách như cầm điện thoại”.

Với kinh nghiệm của người đi trước, anh cho hay, để xây dựng được thói quen cần phải thực hiện hành vi ấy bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dà sẽ trở thành bản năng và đọc sách cũng cần như thế.

Song song với thói quen đó, người đọc mà đặc biệt là các em nhỏ cũng cần thường xuyên đi thư viện, tập thói quen mua sách. “1 tháng mua 1 cuốn, vậy là 1 năm mình có 12 cuốn. Và rồi 1 ngày dành cho sách một thời gian nhất định”, nhà văn thuộc thế hệ 8X hiến kế và dẫn chứng bản thân thường dành thời gian 30 phút trước khi đi ngủ cũng như thức dậy để đọc.

Trước những đổi thay của thời đại, công nghệ số ít nhiều tác động, thay đổi đến việc đọc trong mỗi gia đình, trường học. Hầu hết các nhà văn thừa nhận câu chuyện trong mỗi gia đình hiện đại giờ đây ai cũng say mê xem, nghe điện thoại thì việc con cái trong nhà học theo cũng là lẽ thường tình. Vì thế, chính người lớn cần nhận thức và thay đổi hành vi. Khi người lớn trong nhà cầm sách đọc thì trẻ con mới đi tìm sách.

Nhà văn Lê Phi Tân là người có nhiều cơ hội giao lưu, tiếp cận với các bạn đọc thiếu nhi. Anh bảo, để hình thành thói quen đọc sách nghe qua thì đơn giản nhưng khi thực hành thì không dễ. Có nhiều người rất mê đọc nhưng ngược lại cũng có nhiều người không tìm được cảm hứng. “Vì thế ngoài gia đình, vai trò truyền cảm hứng của thầy cô vô cùng quan trọng. Chính những người lớn hãy giúp các em ngay từ buổi ban đầu khi đến với sách, cần phải chọn sách gì, phù hợp lứa tuổi”, anh Lê Phi Tân - tác giả của tập tản văn “Ngoại ô thương nhớ” chia sẻ.

Anh Phi Tân cũng khuyên các em nên bắt đầu với những cuốn sách dễ hiểu, sau đó từ từ tiếp cận những cuốn sách hay, ở nhiều thể loại khác nhau, thích mảng gì tìm đọc sách mảng đó. Và trên hết, việc đọc cũng cần được xem như sinh hoạt đời thường, xem sách như người bạn.

Cuối cùng, các nhà văn cũng đồng quan điểm, không riêng gì các bạn nhỏ mà với những người đọc, hãy mua sách để đọc cũng như mua áo quần về để mặc. Đừng để sách trong tủ khóa kín mà hãy để sách hiện diện mọi nơi trong ngôi nhà của mình. Đọc và mua sách như cách tích lũy tài sản không chỉ cho mỗi người, ở thời điểm hiện tại mà còn là cách trao truyền cho đời sau.