Sắc màu văn hóa Hàn Quốc chinh phục công chúng

Ban tổ chức Festival Huế 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung

Không gian ven sông trở nên sôi động với những tiết mục âm nhạc truyền thống và múa đương đại đến từ hai đoàn nghệ thuật Hàn Quốc là Pungnyu Bongi và Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung. Nhiều khán giả đến từ sớm để tìm vị trí thuận lợi, hòa mình vào những thanh âm và vũ điệu mang đậm bản sắc văn hóa xứ sở kim chi.

Liên minh nghệ thuật Pungnyu Bongi đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc truyền thống Hàn Quốc với những giai điệu sâu lắng, giàu tính tự sự. Đoàn quy tụ nhiều nghệ nhân và nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố Gyeongju - vùng đất từng là kinh đô của Vương quốc Silla và được xem là một trong những cái nôi của âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.

Qua từng phần trình diễn, Pungnyu Bongi giới thiệu những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời tái hiện sinh động đời sống tinh thần của người dân Hàn Quốc. Chương trình cũng mở ra cuộc gặp gỡ thú vị giữa Gyeongju - vùng đất giàu truyền thống văn hóa với Cố đô Huế, nơi lưu giữ kho tàng di sản đặc sắc của Việt Nam.

Trong khi đó, Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung đến từ thành phố Busan mang đến loạt tác phẩm kết hợp hài hòa giữa chất liệu dân gian và ngôn ngữ múa đương đại. Đây là lần thứ hai đoàn tham gia biểu diễn tại Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026.

Các nghệ sĩ để lại nhiều ấn tượng với kỹ thuật điêu luyện cùng khả năng biểu cảm tinh tế trên sân khấu. Những động tác được xây dựng trên nền tảng múa truyền thống nhưng được làm mới bằng tư duy sáng tạo hiện đại, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho mỗi tác phẩm.

Thông qua âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, công chúng có thêm cơ hội khám phá những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của Hàn Quốc. Sự hiện diện của hai đoàn nghệ thuật cũng góp phần làm phong phú bức tranh giao lưu quốc tế, tiếp tục khẳng định sức hút của Festival Huế 2026 như một điểm hẹn của các nền văn hóa.

Tiết mục múa truyền thống trên nền nhạc hiện đại của Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung

Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung cống hiến những tiết mục đặc sắc

Pungnyu Bongi với những giai điệu sâu lắng, giàu tính tự sự kết hợp vũ đạo uyển chuyển

Điệu dân ca "Bèo dạt mây trôi" được các nghệ sĩ của Pungnyu Bongi trình diễn bằng nhạc cụ dân tộc mang lại sự thích thú cho khán giả