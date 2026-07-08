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Thế giới

Hàn Quốc nới điều kiện cấp thị thực 'du mục kỹ thuật số' để hút nhân tài

ClockThứ Năm, 09/07/2026 16:01
Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết nước này đã chính thức triển khai chương trình thị thực "du mục kỹ thuật số" (Digital Nomad Visa), hay còn gọi là thị thực workation với nhiều điều kiện được nới lỏng nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao trên toàn cầu.

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 Ảnh: AFP

Thị thực F-1-D, còn được gọi là thị thực workation, cho phép người nước ngoài đang làm việc cho doanh nghiệp ở nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc trong khi vẫn duy trì công việc từ xa, thay vì phải được một doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển dụng như yêu cầu đối với thị thực lao động thông thường.

Chính sách được triển khai sau giai đoạn thí điểm kéo dài từ tháng 1/2024 đến hết tháng 5/2026. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, các tiêu chí cấp thị thực đã được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn.

Điểm thay đổi đáng chú ý là hạ yêu cầu về thu nhập đối với một số nhóm đối tượng. Cụ thể, người từ 18-34 tuổi hoặc có kế hoạch cư trú ngoài vùng thủ đô Seoul hay tại các địa phương đang suy giảm dân số, chỉ cần có thu nhập tối thiểu bằng tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm trước.

Trong giai đoạn thí điểm, người nộp đơn phải có thu nhập tối thiểu gấp hai lần GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm trước, không phân biệt độ tuổi hay nơi cư trú. Với GNI năm 2025 ở mức khoảng 52,41 triệu won (34.650 USD), ngưỡng thu nhập tối thiểu khi đó tương đương hơn 100 triệu won (66.150 USD), nhiều ý kiến cho rằng điều kiện này là quá cao.

Bên cạnh đó, thời hạn lưu trú tối đa theo thị thực cũng được kéo dài từ 2 năm lên 3 năm, nhằm tạo điều kiện để người nước ngoài lưu trú lâu hơn tại Hàn Quốc, qua đó khuyến khích họ lựa chọn quốc gia này là điểm đến làm việc và sinh sống lâu dài.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jung Sung-ho cho biết, bộ này sẽ tiếp tục xây dựng mô hình định cư nhằm khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao lựa chọn gắn bó lâu dài với Hàn Quốc.

Được biết, hiện có hơn 8 trong số 38 quốc gia thành viên của OECD triển khai loại hình thị thực này, trong bối cảnh nhiều nước cạnh tranh thu hút nhân tài toàn cầu và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

https://baochinhphu.vn/han-quoc-noi-dieu-kien-cap-thi-thuc-du-muc-ky-thuat-so-de-hut-nhan-tai-102260709112432684.htm

Theo nhandan.vn
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