Quảng bá giá trị văn hóa, di sản Huế tại Bắc Ninh

Không gian áo dài Huế được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: V. Hậu

Triển lãm là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Hành trình sắc màu di sản văn hoá phi vật thể đại diện các vùng, miền” khai mạc sáng 28/3 tại tỉnh Bắc Ninh nhân dịp Lễ đón nhận Bằng UNESCO công nhận Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử TP. Huế, thông qua triển lãm đơn vị giới thiệu đến công chúng và bạn bè quốc tế một cái nhìn toàn diện, có hệ thống về các di sản văn hóa thế giới, di sản khu vực của TP. Huế được UNESCO công nhận, ghi danh và hệ thống di sản văn hoá phi vật quốc gia vô cùng đa dạng, phong phú.

Với diện tích được ban tổ chức bố trí hơn 100m2, triển lãm của đoàn Huế được thiết kế với 4 không gian chính.

Đầu tiên là không gian vùng đất, con người - nơi di sản văn hóa Huế hội tụ và ghi danh. Ở đây tập trung giới thiệu tổng quan về vùng đất, con người Huế; hệ thống di sản thế giới, di sản khu vực của TP. Huế được UNESCO công nhận và ghi danh. Từ đó góp phần khẳng định và củng cố thương hiệu “Huế - thành phố di sản của Việt Nam”, “Kinh đô Huế - 1 điểm đến 8 di sản thế giới”.

Ở không gian Huế - Trung tâm Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia sẽ giới thiệu và khẳng định vị thế của Huế - trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước khi đang sở hữu một hệ thống di sản văn hoá phi vật thể rất phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Một góc không gian trưng bày triển lãm thu hút người trẻ đến tham quan. Ảnh: V. Hậu

Cạnh đó là không gian Huế - Kinh đô áo dài, nơi sẽ trưng bày các bộ sưu tập áo dài truyền thống và hiện đại, tôn vinh giá trị di sản “Tri thức may, mặc áo dài Huế”.

Và cuối cùng là không gian trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm OCOP, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống Huế như nón lá, hoa giấy Thanh Tiên; ẩm thực Huế; các sản phẩm du lịch Huế đạt chuẩn OCOP…

Thông qua triển lãm, lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho biết, không chỉ giới thiệu, khẳng định vị thế của Huế - thành phố di sản đặc sắc của Việt Nam mà còn đóng vai trò như một sợi dây liên kết bền chặt giữa quá khứ hào hùng và tương lai phát triển bền vững. Từ đó, góp phần định danh bản sắc Việt Nam nói chung và văn hoá Huế nói riêng trên bản đồ văn hóa thế giới.

Triển lãm kéo dài đến 31/3.