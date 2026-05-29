Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân Khu vực 2 diễn ra từ ngày 4 - 11/6

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố cung cấp thông tin về hội thao đến các cơ quan báo chí

Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2026); 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2026); 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026). Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng giao lưu, học hỏi, nâng cao bản lĩnh, thể lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Theo kế hoạch, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực 2, vòng bảng tại TP. Huế diễn ra từ ngày 4/6 - 11/6/2026 với sự tham gia của 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao; với gần 3.000 vận động viên, lực lượng phục vụ, trọng tài và các đơn vị biểu diễn thuộc Bộ Công an.

Hội thao năm nay có nhiều điểm mới so với các kỳ tổ chức trước đây. Bên cạnh những nội dung quân sự, võ thuật truyền thống, ban tổ chức đã bổ sung thêm nhiều phần thi mang tính thực tiễn cao, bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân như vượt vật cản, võ gậy đối kháng, bắn súng ban đêm... Qua đó, góp phần nâng cao thể lực, kỹ năng chuyên môn và khả năng phối hợp tác chiến cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Dương Văn Thoan (ngoài cùng bên phải) kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện, phục vụ hội thao

Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực 2, vòng bảng tại Huế dự kiến diễn ra vào tối 6/6/2026 tại Quảng trường Ngọ Môn. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của hội thao với quy mô lớn, được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức tổ chức. Trong chương trình khai mạc sẽ diễn ra nhiều nội dung biểu diễn đặc sắc của lực lượng Công an nhân dân như: biểu diễn quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô, biểu diễn kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc phục vụ Nhân dân và du khách.

Tại lễ khai mạc sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút trong đêm khai mạc nhằm tạo không khí sôi động, phục vụ Nhân dân và du khách. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Huế thân thiện, an toàn, văn minh và giàu bản sắc văn hóa.

Cùng ngày, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực trường bắn thuộc Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và địa điểm tổ chức lễ khai mạc tại Quảng trường Ngọ Môn.

Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Dương Văn Thoan đã động viên cán bộ, chiến sĩ đang tham gia tập luyện, phục vụ hội thao; đồng thời quán triệt tinh thần chủ động, trách nhiệm, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức các hoạt động. Bên cạnh đó, yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất, phương án hậu cần, kỹ thuật, y tế và công tác phối hợp nhằm bảo đảm hội thao diễn ra thành công, đúng kế hoạch.