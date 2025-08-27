Quảng bá du lịch Huế đến các thị trường khách giàu tiềm năng

Trao tặng quà lưu niệm đến các đại biểu VIP trong chương trình giới thiệu du lịch miền Trung Việt Nam tại Malaysia. Ảnh: SDL

Lan tỏa hình ảnh du lịch Huế

Tiếp nối sau thành công các đợt xúc tiến, quảng bá điểm đến Huế tại châu Âu, mới đây, ngành du lịch TP. Huế và TP. Đà Nẵng đang phối hợp tổ chức chương trình giới thiệu du lịch 2 địa phương Huế - Đà Nẵng tại Malaysia và Indonesia năm 2025 (từ 24 - 29/8/2025). Theo đánh giá của ngành du lịch địa phương, đây là cơ hội tốt để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và điểm đến du lịch Huế là một địa phương du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện và mến khách, góp phần nâng cao vị thế và sự hiện diện của du lịch Huế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Với thông điệp “Miền Trung Việt Nam: Một điểm đến - Vô vàn trải nghiệm” (Central Vietnam - One Destination, Endless Experiences), chương trình giới thiệu du lịch miền Trung Việt Nam lần này đã giới thiệu đến các đối tác nước bạn về những sản phẩm du lịch mới và đặc sắc của Đà Nẵng và Huế như du lịch MICE, du lịch cưới, golf, nghỉ dưỡng cao cấp. Đặc biệt, hai địa phương chú trọng đẩy mạnh xúc tiến sản phẩm, dịch vụ du lịch Halal thân thiện, phù hợp với khách Hồi giáo.

Tại thủ đô của 2 quốc gia Đông Nam Á (Kuala Lumpur, Malaysia và Jakarta, Indonesia), rất nhiều nội dung được ngành du lịch hai địa phương miền Trung Việt Nam chuẩn bị bài bản, giới thiệu đến Hiệp hội Du lịch, đại diện cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không, báo chí, KOLs (những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội). Đáng chú ý là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật; chiếu video giới thiệu thông tin về điểm đến, các sự kiện lễ hội, các sản phẩm du lịch dịch vụ của hai địa phương; giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của một số doanh nghiệp và đặc biệt là tổ chức không gian B2B kết nối, trao đổi giữa doanh nghiệp hai địa phương và các đối tác từ phía nước bạn.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP. Huế, Sở VHTT&DL Đà Nẵng cùng đại diện Cục Xúc tiến du lịch Malaysia giải đáp các câu hỏi của khách mời về du lịch Huế - Đà Nẵng. Ảnh: Sở Du lịch

Malaysia và Indonesia là hai thị trường khách truyền thống, giàu tiềm năng của Huế nói riêng, miền Trung Việt Nam nói chung. Theo thống kê từ Sở Du lịch TP. Huế, năm 2024, tổng lượt khách Malaysia đến Huế đạt hơn 27.700 lượt, chiếm 4,5% tổng lượt khách quốc tế và nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Huế. Đối với Indonesia, lượng khách đến Huế năm 2024 là 2.615 lượt, chiếm 0,4% tổng lượt khách và nằm trong top 30 thị trường khách quốc tế đến Huế.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các điểm đến của Huế cũng đã đón một lượng lớn khách từ 2 quốc gia Đông Nam Á này. Trong đó, 6 tháng đầu năm, đã có 14.929 lượt khách của Malaysia và 1.186 lượt khách Indonesia đến Huế.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, miền Trung Việt Nam với trung tâm là Huế và Đà Nẵng là vùng đất hội tụ nhiều lợi thế nổi bật: Đường bờ biển tuyệt đẹp, nhiều di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, hệ thống nghỉ dưỡng hiện đại, đa dạng sản phẩm du lịch từ nghỉ dưỡng cao cấp, khám phá văn hóa - ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe, golf và MICE. Đặc biệt, hai địa phương còn là cửa ngõ đường bộ kết nối Việt Nam với Lào, Đông Bắc Thái Lan và Malaysia, rất phù hợp để phát triển loại hình du lịch Caravan xuyên quốc gia trong khu vực Đông Nam Á - sản phẩm mới mẻ, giàu tiềm năng và được du khách đặc biệt ưa chuộng. Việc mang đến thông tin du lịch của hai địa phương (Huế, Đà Nẵng) nói riêng và miền Trung nói chung không chỉ là cơ hội để quảng bá điểm đến, mà còn góp phần định vị thương hiệu du lịch của mỗi địa phương, dựa trên những nét đặc sắc, thế mạnh du lịch để hấp dẫn du khách.

Những món quà Việt Nam mang lại niềm vui trên đất Malaysia. Ảnh: Sở Du lịch

Tại sự kiện ở Malaysia, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế Trần Thị Hoài Trâm chia sẻ: “Một điểm nhấn quan trọng của du lịch Huế và Đà Nẵng là sự thân thiện với du khách Hồi giáo. Nhiều dịch vụ Halal và tiện ích tôn giáo đã được triển khai tại sân bay, các điểm du lịch và nhà hàng, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và được du khách Hồi giáo đánh giá cao. Sự chuẩn bị này giúp miền Trung Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích không chỉ với khách Malaysia mà còn với du khách từ khắp nơi, đặc biệt nhờ các chuyến bay thẳng Dubai - Đà Nẵng do Emirates khai thác. Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Malaysia để phát triển sản phẩm du lịch thân thiện với khách Hồi giáo, đưa Huế và Đà Nẵng trở thành cặp điểm đến lý tưởng cho du khách Malaysia”.

Ông Lê Phú Cường, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cũng nhấn mạnh: “Malaysia và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác du lịch ngày càng phát triển. Với vị trí địa lý gần gũi, đường bay thuận lợi và sự tương đồng văn hóa, miền Trung Việt Nam - đặc biệt là Huế và Đà Nẵng có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Malaysia”.

Kỳ vọng vào sự tăng trưởng lượng khách

Nhìn lại thời gian qua, với các chiến lược liên kết vùng và nỗ lực của các điểm đến, du lịch TP. Huế và du lịch TP. Đà Nẵng đã làm tốt công tác phối hợp để đẩy mạnh thu hút khách. Điển hình như xác định Malaysia là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của du lịch miền Trung Việt Nam. Năm 2024, hai thành phố Đà Nẵng và Huế đã đón khoảng 230.000 lượt khách Malaysia; chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, con số này đã đạt hơn 150.000 lượt - minh chứng cho sự tăng trưởng ổn định, bền vững và ngày càng sâu sắc trong mối quan hệ du lịch giữa hai bên.

Hoạt động B2B giữa các doanh nghiệp lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch của Việt Nam và Malaysia tại chương trình Ảnh: SDL

Kết quả trên có được nhờ sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và ngành hàng không của hai nước. Hiện nay, ba hãng AirAsia, Malaysia Airlines và Batik Air đang khai thác 35 chuyến bay/tuần từ Kuala Lumpur đến Đà Nẵng. Dự kiến từ tháng 10/2025, Vietjet Air sẽ khai trương thêm đường bay, mở ra thêm nhiều sự lựa chọn thuận tiện cho du khách Malaysia. Không gian du lịch miền Trung cũng ngày càng được mở rộng, trong bán kính khoảng 250 km hiện có 3 sân bay lớn, trong đó 2 sân bay quốc tế tại Đà Nẵng và Huế, cùng một sân bay Chu Lai ở phía Nam Đà Nẵng (thuộc tỉnh Quảng Nam).

Lãnh đạo Sở Du lịch TP. Huế cho biết, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch mới tại Malaysia và Indonesia, hoạt động lần này của ngành du lịch hai địa phương miền Trung Việt Nam còn giới thiệu các hoạt động chính sẽ diễn ra trong khuôn khổ “Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025” và Festival Huế 2025 đến với công chúng và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Bên cạnh đó, những nét độc đáo, tinh tế của văn hóa Huế; các thương hiệu: “Huế - Kinh đô ẩm thực”, “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Thành phố Festival” của Việt Nam cũng được lan tỏa mạnh mẽ.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, đồng hành cùng sự kiện xúc tiến, quảng bá của Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch của hai thành phố của Việt Nam, còn có hàng chục doanh nghiệp du lịch tiêu biểu đến từ miền Trung Việt Nam. Đây là lực lượng trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng với các đối tác từ nước bạn, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác bền vững và thiết thực giữa doanh nghiệp hai bên. Đặc biệt, thông qua chương trình giới thiệu du lịch Huế - Đà Nẵng và các phiên kết nối B2B, nhiều thỏa thuận hợp tác sẽ được hình thành. Đây cũng là cơ sở quan trọng, góp phần đưa thêm đông đảo du khách Malaysia, Indonesia đến với miền Trung Việt Nam trong thời gian tới.