Quảng bá di sản văn hóa Huế đến Gia Lai

Giới thiệu không gian quảng bá giá trị văn hóa Huế đến công chúng ở Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hậu

Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phối hợp Bảo tàng Pleiku tổ chức nhân chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Không gian trưng bày chuyên đề giới thiệu tổng quan về vùng đất, con người Huế, hệ thống di sản thế giới, di sản khu vực của TP. Huế được tổ chức UNESCO công nhận và ghi danh. Từ đó góp phần khẳng định thương hiệu “Huế - thành phố di sản của Việt Nam”, “Kinh đô Huế - 1 điểm đến 8 di sản thế giới”. Ngoài ra, khẳng định vị thế của Huế - Trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước khi đang sở hữu một hệ thống di sản văn hoá phi vật thể rất phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong không gian trưng bày chuyên đề lần này, ban tổ chức còn giới thiệu một số làng nghề truyền thống Huế tiêu biểu như nghề mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, nghề làm hương Thuỷ Xuân, nón lá Huế, hoa giấy Thanh Tiên, nghề đúc đồng Phường Đúc, mây tre đan Bao La, tranh làng Sình, nghề Pháp lam Huế, Trúc chỉ Huế…

Theo Ban tổ chức, trưng bày chuyên đề là dịp quảng bá và tôn vinh các giá trị của những làng nghề, những đóng góp thầm lặng của các nghệ nhân dân gian nghề thủ công truyền thống Huế và tỉnh Gia Lai đến với công chúng.