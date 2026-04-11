Du lịch phải biết kể chuyện

HNN - Làm sao để cạnh tranh điểm đến, thu hút du lịch khi nhiều quốc gia, nhiều địa phương đều có biển, có núi, có những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc? Đó là câu hỏi đã được đặt ra tại Hội thảo “Kết nối, quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch” vừa được Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức tại Gia Lai.

Du khách tham quan lăng vua Gia Long. Ảnh: Nguyễn Quân 

Tại hội nghị, TS. Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê cho rằng, khi đến bất kỳ một nơi nào, điều du khách hướng đến không chỉ là danh thắng hay ẩm thực… Điều họ mong muốn được hưởng thụ chính là những câu chuyện về điểm đến. “Chỉ khi kể được câu chuyện chạm đến du khách, điểm đến ấy mới được nhớ” - ông Vinh gợi mở.

Dẫn chứng về chiến lược truyền thông tạo đòn bẩy về nghệ thuật du lịch kể chuyện, TS. Vinh đề cử một vài ví dụ, như: Thái Lan với “Amazing Thailand”; Hàn Quốc với K-Pop và Nhật Bản với văn hóa sushi, kể câu chuyện về sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật ẩm thực và triết lý sống của người Nhật.

Không chỉ là cơm trộn giấm kết hợp với hải sản tươi sống, sushi của người Nhật đã có nguồn gốc từ hơn 2.000 năm, với bí quyết bảo quản cá từ thời cổ đại thành món ăn sang trọng. Và điều quan trọng, câu chuyện sushi đã trở thành trụ cột kinh tế của Nhật Bản. Biểu tượng marketing quốc gia toàn cầu Sushi đã tạo ra chuỗi giá trị hàng tỷ USD cho Nhật Bản thông qua ngành công nghiệp nhà hàng, xuất khẩu thủy sản và du lịch.

Đó cũng là câu chuyện của Campuchia với “Nụ cười của Angkor” (Smile of Angkor) - show diễn dài 70 phút tại Trung tâm Biểu diễn và Nghệ thuật Siem Reap. Một thống kê cho thấy, trung bình cứ 10 du khách đến Campuchia thì có 3 người chọn xem show diễn dù giá vé không hề rẻ: 48 USD (hơn 1 triệu đồng Việt Nam) cho ghế hạng A; 38 USD cho hạng B kèm theo một suất ăn tối buffet… Một nhà hát khoảng gần 1.000 chỗ được xây dựng chỉ để dành cho show diễn với 1.500 buổi được tổ chức trong 6 năm qua. Điều gì khiến chương trình chinh phục cả thế giới?

Để có được “Nụ cười của Angkor”, một khoản kinh phí đầu tư lớn lên đến 5 triệu USD đã được thực hiện. Chương trình được đạo diễn số một Trung Quốc Trương Nghệ Mưu dàn dựng sau 6 tháng nghiên cứu. Sân khấu chương trình được thiết kế đặc biệt với hệ thống âm thanh ba chiều, ánh sáng hiện đại, hệ thống các màn hình LED cực lớn và các sàn trượt, sàn quay, sàn nâng hạ, nước và lửa…

Nhưng sức hút thực sự của show diễn chính là câu chuyện về lịch sử hùng mạnh của đế chế Khmer được tái hiện cùng một nền văn hóa rực rỡ, phô diễn vẻ đẹp của vũ điệu Apsara; các loại hình âm nhạc truyền thống; các lễ hội dân gian, cung đình; các nghi lễ tôn giáo… “Nụ cười của Angkor” còn mang lên sân khấu cả đời sống lao động và sinh hoạt thường nhật của người dân Campuchia, từ trồng trọt, bắt cá, chăn nuôi… Có cả mưa rơi, có cả lễ hội té nước, có cả cảnh các cô gái gội đầu, có màn bắt cá quẫy trên tay các chàng trai, có cả cảnh đàn vịt chạy lạch bạch… trên sân khấu.

“Nụ cười của Angkor” cũng được quảng bá tràn ngập bằng nhiều ngôn ngữ trên mạng Internet, trên các pano lớn ở sân bay, đường phố. Hiệu quả kinh tế của show diễn cũng được khai thác triệt để. Khán giả tha hồ chụp ảnh với các vũ công, diễn viên nhưng phải trả 1 USD cho mỗi kiểu ảnh dù tự chụp. Trong khi xem, du khách không được quay phim chụp ảnh nhưng khi ra về, nhân viên của rạp dàn hàng ngoài lối ra để mời mua đĩa DVD chương trình với giá 5 USD/đĩa.

Quay lại câu chuyện của Việt Nam, nhạc sĩ Lê Minh Sơn gợi ý, chúng ta hoàn toàn có thể kể câu chuyện của riêng mình. Như Hội An đã có “Ký ức Hội An” với câu chuyện du lịch thành công. Với Quy Nhơn, đó có thể là câu chuyện của đất võ, của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung; với Tây Nguyên là văn hóa cồng chiêng; với Nam Bộ là văn hóa sông nước…

Và với Huế, câu chuyện nào đang chờ được kể, với lịch sử của một đế đô, của tuồng bản, ca Huế, Nhã nhạc, mộc bản, họa tiết trên Cửu Đỉnh hay hành trình mở cõi, giữ nước của vùng đất đã ngót nghét trên 700 năm…?

Kim Oanh
Du lịch linh hoạt trước biến động thị trường

Trước biến động giá nhiên liệu trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp du lịch đang linh hoạt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để thích ứng và bảo đảm chất lượng dịch vụ. Thông điệp về điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn cũng được lan tỏa để thu hút du khách.

Du lịch linh hoạt trước biến động thị trường
Quốc tế hóa nhân lực du lịch

Trong bối cảnh ngành du lịch đặt mục tiêu thu hút mạnh mẽ khách quốc tế, yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và tác phong làm việc của lao động du lịch đạt chuẩn quốc tế trở thành vấn đề then chốt. Năm 2026, Huế có những bước đi trong lộ trình quốc tế hóa nhân lực ngành du lịch. Tuy nhiên, cần được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại giá trị bền vững.

Quốc tế hóa nhân lực du lịch
Khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2026 đạt mức cao nhất trong quý I các năm đến nay

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong tháng 3/2026, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung quý I/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất của quý I các năm từ trước đến nay.

Khách quốc tế đến Việt Nam quý I 2026 đạt mức cao nhất trong quý I các năm đến nay

