Du lịch phải biết kể chuyện

Du khách tham quan lăng vua Gia Long. Ảnh: Nguyễn Quân

Tại hội nghị, TS. Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê cho rằng, khi đến bất kỳ một nơi nào, điều du khách hướng đến không chỉ là danh thắng hay ẩm thực… Điều họ mong muốn được hưởng thụ chính là những câu chuyện về điểm đến. “Chỉ khi kể được câu chuyện chạm đến du khách, điểm đến ấy mới được nhớ” - ông Vinh gợi mở.

Dẫn chứng về chiến lược truyền thông tạo đòn bẩy về nghệ thuật du lịch kể chuyện, TS. Vinh đề cử một vài ví dụ, như: Thái Lan với “Amazing Thailand”; Hàn Quốc với K-Pop và Nhật Bản với văn hóa sushi, kể câu chuyện về sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật ẩm thực và triết lý sống của người Nhật.

Không chỉ là cơm trộn giấm kết hợp với hải sản tươi sống, sushi của người Nhật đã có nguồn gốc từ hơn 2.000 năm, với bí quyết bảo quản cá từ thời cổ đại thành món ăn sang trọng. Và điều quan trọng, câu chuyện sushi đã trở thành trụ cột kinh tế của Nhật Bản. Biểu tượng marketing quốc gia toàn cầu Sushi đã tạo ra chuỗi giá trị hàng tỷ USD cho Nhật Bản thông qua ngành công nghiệp nhà hàng, xuất khẩu thủy sản và du lịch.

Đó cũng là câu chuyện của Campuchia với “Nụ cười của Angkor” (Smile of Angkor) - show diễn dài 70 phút tại Trung tâm Biểu diễn và Nghệ thuật Siem Reap. Một thống kê cho thấy, trung bình cứ 10 du khách đến Campuchia thì có 3 người chọn xem show diễn dù giá vé không hề rẻ: 48 USD (hơn 1 triệu đồng Việt Nam) cho ghế hạng A; 38 USD cho hạng B kèm theo một suất ăn tối buffet… Một nhà hát khoảng gần 1.000 chỗ được xây dựng chỉ để dành cho show diễn với 1.500 buổi được tổ chức trong 6 năm qua. Điều gì khiến chương trình chinh phục cả thế giới?

Để có được “Nụ cười của Angkor”, một khoản kinh phí đầu tư lớn lên đến 5 triệu USD đã được thực hiện. Chương trình được đạo diễn số một Trung Quốc Trương Nghệ Mưu dàn dựng sau 6 tháng nghiên cứu. Sân khấu chương trình được thiết kế đặc biệt với hệ thống âm thanh ba chiều, ánh sáng hiện đại, hệ thống các màn hình LED cực lớn và các sàn trượt, sàn quay, sàn nâng hạ, nước và lửa…

Nhưng sức hút thực sự của show diễn chính là câu chuyện về lịch sử hùng mạnh của đế chế Khmer được tái hiện cùng một nền văn hóa rực rỡ, phô diễn vẻ đẹp của vũ điệu Apsara; các loại hình âm nhạc truyền thống; các lễ hội dân gian, cung đình; các nghi lễ tôn giáo… “Nụ cười của Angkor” còn mang lên sân khấu cả đời sống lao động và sinh hoạt thường nhật của người dân Campuchia, từ trồng trọt, bắt cá, chăn nuôi… Có cả mưa rơi, có cả lễ hội té nước, có cả cảnh các cô gái gội đầu, có màn bắt cá quẫy trên tay các chàng trai, có cả cảnh đàn vịt chạy lạch bạch… trên sân khấu.

“Nụ cười của Angkor” cũng được quảng bá tràn ngập bằng nhiều ngôn ngữ trên mạng Internet, trên các pano lớn ở sân bay, đường phố. Hiệu quả kinh tế của show diễn cũng được khai thác triệt để. Khán giả tha hồ chụp ảnh với các vũ công, diễn viên nhưng phải trả 1 USD cho mỗi kiểu ảnh dù tự chụp. Trong khi xem, du khách không được quay phim chụp ảnh nhưng khi ra về, nhân viên của rạp dàn hàng ngoài lối ra để mời mua đĩa DVD chương trình với giá 5 USD/đĩa.

Quay lại câu chuyện của Việt Nam, nhạc sĩ Lê Minh Sơn gợi ý, chúng ta hoàn toàn có thể kể câu chuyện của riêng mình. Như Hội An đã có “Ký ức Hội An” với câu chuyện du lịch thành công. Với Quy Nhơn, đó có thể là câu chuyện của đất võ, của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung; với Tây Nguyên là văn hóa cồng chiêng; với Nam Bộ là văn hóa sông nước…

Và với Huế, câu chuyện nào đang chờ được kể, với lịch sử của một đế đô, của tuồng bản, ca Huế, Nhã nhạc, mộc bản, họa tiết trên Cửu Đỉnh hay hành trình mở cõi, giữ nước của vùng đất đã ngót nghét trên 700 năm…?