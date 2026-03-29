Học sinh trải nghiệm các ngành nghệ thuật truyền thống

Các học sinh trải nghiệm thực tế ngành học

Chương trình diễn ra vào chiều 29/3 ngay tại khuôn viên Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế (đường Ngự Bình, phường An Cựu).

Tại đây các em học sinh đã được đại diện nhà trường giới thiệu chung về hình thức tuyển sinh cũng như chính sách khi theo học.

Tiếp đó, tùy theo đam mê các em được phân thành nhóm để trải nghiệm trực tiếp các ngành học như Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Nhạc cụ truyền thống Huế, Nghệ thuật biểu diễn Múa Dân gian dân tộc, Hội họa, Thiết kế đồ họa, Thanh nhạc… Bên cạnh thị phạm trực tiếp, các em học sinh còn được giải đáp các thắc mắc liên quan đến ngành học, cũng như chính sách đãi ngộ, nhu cầu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Theo đại diện Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế, thông qua hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, học sinh không chỉ được tư vấn, định hướng các chuyên ngành văn hóa nghệ thuật mà còn giúp các em xác định lộ trình học tập rõ ràng hơn, phát triển tối đa điểm mạnh và năng lực của bản thân. Từ đó các em có thể định hướng hướng đi, tiết kiệm thời gian và tự tin lựa chọn ngành học phù hợp sau khi tốt nghiệp bậc THCS.