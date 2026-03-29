Chủ Nhật, 29/03/2026 16:48

Học sinh trải nghiệm các ngành nghệ thuật truyền thống

HNN.VN - Hơn 700 học sinh đến từ 20 trường THCS trên địa bàn thành phố tham gia trải nghiệm, hướng nghiệp và quảng bá nghệ thuật truyền thống tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế.

Các học sinh trải nghiệm thực tế ngành học 

Chương trình diễn ra vào chiều 29/3 ngay tại khuôn viên Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế (đường Ngự Bình, phường An Cựu).

Tại đây các em học sinh đã được đại diện nhà trường giới thiệu chung về hình thức tuyển sinh cũng như chính sách khi theo học.

Tiếp đó, tùy theo đam mê các em được phân thành nhóm để trải nghiệm trực tiếp các ngành học như Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Nhạc cụ truyền thống Huế, Nghệ thuật biểu diễn Múa Dân gian dân tộc, Hội họa, Thiết kế đồ họa, Thanh nhạc… Bên cạnh thị phạm trực tiếp, các em học sinh còn được giải đáp các thắc mắc liên quan đến ngành học, cũng như chính sách đãi ngộ, nhu cầu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Theo đại diện Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế, thông qua hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, học sinh không chỉ được tư vấn, định hướng các chuyên ngành văn hóa nghệ thuật mà còn giúp các em xác định lộ trình học tập rõ ràng hơn, phát triển tối đa điểm mạnh và năng lực của bản thân. Từ đó các em có thể định hướng hướng đi, tiết kiệm thời gian và tự tin lựa chọn ngành học phù hợp sau khi tốt nghiệp bậc THCS.

N. MINH
Thể thao Huế & bước tiến dài

Từ năm 2021 đến nay, thể thao Huế đã vượt qua nhiều thử thách, từng bước hội tụ thành một chiến lược phát triển bài bản, dài hơi trong tiến trình xây dựng một nền tảng thể thao bền vững, gắn với phát triển du lịch, chất lượng sống của người dân và vị thế của vùng đất.

Thể thao Huế bước tiến dài
Cô gái truyền cảm hứng cho điền kinh trẻ Huế

Có những giấc mơ được bắt đầu từ sân trường nhỏ, từ một lời động viên giản dị của thầy giáo thể dục thời tiểu học. Với Châu Ngọc Quỳnh Anh - VĐV đội tuyển điền kinh Huế, VĐV đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia, chính khoảnh khắc ấy đã mở ra một hành trình đặc biệt với em.

Cô gái truyền cảm hứng cho điền kinh trẻ Huế
Đại Cung Môn sắp được phục hồi

Sau gần 80 năm chỉ còn lại nền móng, Đại Cung Môn - cổng chính của Tử Cấm Thành đang được chuẩn bị phục hồi. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh trục trung tâm Hoàng thành Huế và mở thêm không gian trải nghiệm di sản cho du khách.

Đại Cung Môn sắp được phục hồi

