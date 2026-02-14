Hợp tác truyền thông quảng bá văn hóa, di sản, du lịch

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long

Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) Nguyễn Lâm Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có 140 đại biểu là các chuyên gia; lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các công ty truyền thông và thiết bị media đến từ 54 cơ quan, đơn vị trong cả nước.

Tại hội thảo, nhiều vấn đề thực tiễn được đặt ra, từ việc khai thác hiệu quả “mỏ vàng” văn hóa, di sản đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và định vị thương hiệu địa phương trên các nền tảng truyền thông hiện đại. Đặc biệt, nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, văn nghệ sĩ đã góp phần làm rõ hơn cơ chế phối hợp để đưa các giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa một cách tự nhiên và bền vững.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo . Ảnh: Phi Long

Theo TS. Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê, miền Trung được mệnh danh là “trái tim di sản” của Việt Nam, vấn đề là các địa phương sẽ kể câu chuyện văn hóa, di sản như thế nào để biến tài nguyên di sản văn hóa, di sản thành nguồn lực kinh tế, thu hút du lịch, kích thích tiêu dùng, tạo công ăn việc làm...

Đồng quan điểm, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng, để khai thác giá trị văn hóa di sản gắn với bảo tồn cần chuyển tư duy làm du lịch giới thiệu sang tư duy thiết kế sản phẩm. Ông cũng gợi mở một số cách làm như kể câu chuyện văn hóa, di sản của mỗi địa phương bằng các show âm nhạc, như cách Hội An đang làm.

Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên Nguyễn Lâm Thanh và Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Thị Phương Huệ trao đổi thỏa thuận hợp tác truyền thông tại hội thảo

H ội thảo cũng tập trung trao đổi, thảo luận các cách thức, mô hình hợp tác truyền thông để quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa, di sản, trong đó có việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu chung về văn hóa, di sản. Theo Giám đốc VTV8 Nguyễn Lâm Thanh, việc liên kết giữa nhà quản lý, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp được nhìn nhận là chìa khóa để hình thành những chiến dịch quảng bá có chiều sâu, tạo ra giá trị kinh tế thực chất từ di sản. Ông Lâm Thanh khẳng định, trong định hướng, tầm nhìn phát triển, VTV8 hướng đến kênh truyền hình Quốc gia tới trở thành kênh truyền hình chuyên sâu về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch.

Tại Hội thảo, VTV8 đã tiến hành trao thỏa thuận hợp tác với các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cơ quan báo chí và các đối tác truyền thông nhằm tăng cường kết nối truyền thông liên vùng về văn hóa, di sản, lịch sử, du lịch.