  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 27/03/2026 08:49

Hợp tác truyền thông quảng bá văn hóa, di sản, du lịch

HNN.VN - Chiều 26/3, tại Trung tâm hội nghị FLC Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) và UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức hội thảo “Kết nối, quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch”. Hội thảo mở đầu chuỗi sự kiện nhân Năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long  

Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) Nguyễn Lâm Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đồng chủ trì hội thảo. 

Dự hội thảo có 140 đại biểu là các chuyên gia; lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các công ty truyền thông và thiết bị media đến từ 54 cơ quan, đơn vị trong cả nước.

Tại hội thảo, nhiều vấn đề thực tiễn được đặt ra, từ việc khai thác hiệu quả “mỏ vàng” văn hóa, di sản đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và định vị thương hiệu địa phương trên các nền tảng truyền thông hiện đại. Đặc biệt, nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, văn nghệ sĩ đã góp phần làm rõ hơn cơ chế phối hợp để đưa các giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa một cách tự nhiên và bền vững.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Phi Long 

Theo TS. Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê, miền Trung được mệnh danh là “trái tim di sản” của Việt Nam, vấn đề là các địa phương sẽ kể câu chuyện văn hóa, di sản như thế nào để  biến tài nguyên di sản văn hóa, di sản thành nguồn lực kinh tế, thu hút du lịch, kích thích tiêu dùng, tạo công ăn việc làm...

Đồng quan điểm, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng, để khai thác giá trị văn hóa  di sản gắn với bảo tồn cần chuyển tư duy làm du lịch giới thiệu sang tư duy thiết kế sản phẩm. Ông cũng gợi mở một số cách làm như kể câu chuyện văn hóa, di sản của mỗi địa phương bằng các show âm nhạc, như cách Hội An đang làm.

Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên Nguyễn Lâm Thanh và Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Thị Phương Huệ trao đổi thỏa thuận hợp tác truyền thông tại hội thảo

Hội thảo cũng tập trung trao đổi, thảo luận các cách thức, mô hình hợp tác truyền thông để quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa, di sản, trong đó có việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu chung về văn hóa, di sản. Theo Giám đốc VTV8 Nguyễn Lâm Thanh, việc liên kết giữa nhà quản lý, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp được nhìn nhận là chìa khóa để hình thành những chiến dịch quảng bá có chiều sâu, tạo ra giá trị kinh tế thực chất từ di sản. Ông Lâm Thanh khẳng định, trong định hướng, tầm nhìn phát triển, VTV8 hướng đến kênh truyền hình Quốc gia tới trở thành kênh truyền hình chuyên sâu về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch.  

Tại Hội thảo, VTV8 đã tiến hành trao thỏa thuận hợp tác với các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cơ quan báo chí và các đối tác truyền thông nhằm tăng cường kết nối truyền thông liên vùng về văn hóa, di sản, lịch sử, du lịch.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, sáng nay, 27/3/2026, cũng tại Trung tâm hội nghị FLC Quy Nhơn sẽ diễn ra hội thảo: “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - Cao nguyên". Hội thảo được UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tập đoàn FLC và VTV8 tổ chức.

Kim Oanh
 Từ khóa:
kim oanhgia laiVTV8hội thảo di sảnquy nhơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Gieo Xuân mùa 3 năm 2026": Hành trình sẻ chia yêu thương tại Huế

Trong hai ngày 13-14/2, tại TP. Huế, Quỹ Khởi sự Từ Tâm (Tập đoàn Kim Oanh) Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức chương trình thiện nguyện trọng tâm “Gieo Xuân mùa 3 năm 2026”, cùng các hoạt động đồng hành như “Hạnh phúc nảy mầm” và trao quà cho trẻ em, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hội viên người mù trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chuỗi hoạt động gần 700 triệu đồng.

Trao 10 tỷ đồng hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 30/5, tại TP. Huế, Tập đoàn Kim Oanh và Quỹ Khởi sự Từ Tâm đã trao kinh phí 10 tỷ đồng cho UBND thành phố hỗ trợ xoá nhà tạm (XNT), nhà dột nát (NDN) trên địa bàn thành phố. Tiếp đoàn có các UVTV Thành ủy: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế và Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Bún bò Huế của o Cương, chú Điệp

Có những gia đình ở Huế đã giữ lửa cho nồi bún bò Huế qua mấy thế hệ, như quán bún bò Huế gia truyền của o Cương, chú Điệp.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top