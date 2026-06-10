Cần một cơ chế đủ mạnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

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Chính sách chưa đủ mạnh

Tại thành phố Huế, các chính sách hỗ trợ DNNVV được triển khai đồng bộ, xuyên suốt theo từng nhóm như: DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh, mới thành lập, DN đang hoạt động. Các chính sách hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh; tư vấn 1:1 được hỗ trợ xuyên suốt cho các nhóm DN. Nhóm DN thành lập mới sẽ nhận được thêm các hỗ trợ về chữ ký số; hóa đơn điện tử. DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ chữ ký số, chi phí mua máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế; hỗ trợ chi phí thuê kế toán trong 3 năm đầu.

Dù vậy, một số chính sách hỗ trợ vẫn chưa thể “chạm” đến nhu cầu thực tế của DN. Bà Đặng Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ thành phố Huế chỉ ra nghịch lý: Quỹ đất trên địa bàn rất lớn, trong khi đó, DN có nhu cầu mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất lại không tiếp cận được quỹ đất. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở những quy định chồng chéo về thủ tục hành chính, quy hoạch. Chính sách hỗ trợ tín dụng nhiều nhưng việc tiếp cận chính sách vẫn nằm trên giấy.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển DN tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính xác nhận, thực tế triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV đã bộc lộ một số hạn chế cả về nội hàm chính sách và tổ chức thực thi chính sách. Việc tiếp cận nguồn vốn qua Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV và Quỹ Phát triển DNNVV chưa đạt như kỳ vọng. Chính sách hỗ trợ đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh ở một số địa phương vẫn chậm, quỹ đất bố trí cho DNNVV còn hạn chế, chi phí thuê mặt bằng cao.

Chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường, nhất là hỗ trợ thông qua chuỗi phân phối sản phẩm và cơ chế đối tác công tư gặp vướng mắc do quy định tại luật chưa khả thi. Một số nhóm DNNVV theo định hướng chung cần ưu tiên hỗ trợ nhưng chưa có các tiêu chí xác định cụ thể, chưa được nhận diện và luật hóa nên chưa có đủ căn cứ hỗ trợ.

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi kép

Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội nghiên cứu xây dựng Luật Hỗ trợ DNNVV sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV (Luật sửa đổi). Luật sửa đổi sẽ tập trung hoàn thiện các chính sách hỗ trợ theo hướng đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo điều kiện để DNNVV phát triển nhanh, bền vững.

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Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bà Lê Thị Hồng Mai, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính đề xuất: Luật Hỗ trợ DNNVV quy định kinh phí hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp được chi trả thông qua nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng. Tuy nhiên, tại thành phố Huế, nhiều khu, cụm công nghiệp chưa có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng. Vì thế, Luật sửa đổi cần được điều chỉnh tháo gỡ theo hướng nếu chưa có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng thì Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp cho DN.

Quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử đòi hỏi sản phẩm phải được hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu ích; sản xuất sản phẩm được tạo ra từ các dự án thử nghiệm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp quốc gia, quốc tế… rất khó đoạt được, cần bổ sung tiêu chí sản phẩm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp từ cấp tỉnh trở lên.

Luật sửa đổi cần quy định rõ trách nhiệm của các quỹ hỗ trợ và tổ chức tín dụng trong việc dành nguồn lực tài chính cho DNNVV, bảo đảm DN có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh. DN cũng đề xuất Luật sửa đổi cần ưu tiên cơ chế hỗ trợ DN chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo ông Vũ Văn Tuấn, Giám đốc điều hành Công ty T&C, chuyển đổi số và xanh đang trở thành xu hướng tất yếu buộc DNNVV phải thực hiện. Để thúc đẩy quá trình này, Luật sửa đổi cần bổ sung hỗ trợ chuyển đổi kép cho DN, trọng tâm là các chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất, bán hàng; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, ứng dụng tiêu chuẩn xanh, chứng nhận ESG; hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng xanh và số. Các chính sách hỗ trợ tiếp cận chuyển đổi kép cũng cần tập trung cho nhóm đối tượng DN nữ, DN siêu nhỏ, DN vùng khó khăn.

Luật sửa đổi cần cho phép áp dụng các công cụ mới như công cụ chẩn đoán chuyển đổi kép để đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi của DN trước khi hỗ trợ; áp dụng các voucher chuyển đổi kép để DN được lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ từ danh sách được công nhận và Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần chi phí. Hiệu quả hoạt động hỗ trợ sẽ được đánh giá theo kết quả đầu ra thông qua các chứng nhận về giảm tiêu hao năng lượng, truy xuất nguồn gốc hay áp dụng hệ thống số. Các hoạt động hỗ trợ tài chính cần ưu tiên các dự án số hóa và xanh hóa, tạo bàn đạp trong quá trình chuyển đổi.