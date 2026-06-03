Cuộc “đối thoại” nghệ thuật của nghệ sĩ Huế

Một góc không gian trưng bày các tác phẩm Ô Lý Artshow

Diễn ra tại Không gian Sách và Văn hóa Huế trên đường Lê Lợi, cạnh bờ sông Hương thơ mộng, những ngày này Ô Lý Artshow như một làn gió mới, một cuộc chơi nghệ thuật thú vị của nghệ sĩ Huế.

Gần 150 tác phẩm của các nghệ sĩ và nhà sưu tập được đưa ra trưng bày tại đây cho thấy sự tiếp nối trong thực hành nghệ thuật của vùng đất Cố đô Huế như một dòng chảy luôn vận động. Dòng chảy ấy hiện ra với các thực hành truyền thống như sơn mài, khảm sành, in mộc bản, sơn dầu, acrylic, lụa, truchigraphy, mixed media, video art…

Ở đó, người xem chiêm ngưỡng các tác phẩm và trực tiếp tương tác với nghệ sĩ, khám phá những góc nhìn, suy niệm khác nhau về di sản. Bên cạnh đó, các bộ sưu tập nghệ thuật từ nhiều nguồn khác nhau cũng được giới thiệu, góp phần mở rộng không gian đối thoại giữa các thế hệ nghệ sĩ và thực hành nghệ thuật.

Đây cũng là dịp để công chúng gặp lại những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc với những con đường định danh nghệ thuật tạo nên tên tuổi. Phải rất lâu rồi, họa sĩ “sắc vàng” Trần Vĩnh Thịnh mới xuất hiện trở lại. Những tác phẩm đưa đến Ô Lý Artshow lần này như lời tâm tình anh gửi đến quê hương.

“Huế nơi tôi đang sống là một thành phố có nhiều di sản, con người, cảnh quan, lăng tẩm, đền đài, sông Hương… Trải qua hàng trăm năm, những giá trị di sản ấy đang được kế thừa, giữ gìn. Từ cảm hứng đó, tôi đưa vào tranh mình như một cách ghi lại dấu ấn của thời gian”, họa sĩ gốc biển Thuận An thuộc thế hệ 7X chia sẻ.

Sắc vàng gần như trở thành định mệnh thị giác trong hội họa của Thịnh, thứ vàng của hoàng cung, của lá mục, của chuông chùa, của ánh chiều cuối cùng còn sót lại trên tường thành rêu phong. Nhưng trong các tác phẩm trưng bày dịp này, màu vàng không còn là biểu tượng của quyền quý hay trang trí nữa mà trở thành dấu ấn của thời gian và ký ức.

Cũng nói câu chuyện di sản, họa sĩ Nguyễn Mẫn trình bày một góc nhìn và cảm nhận của mình qua tranh khắc gỗ phá bản. Xem tranh Mẫn, có thể thấy được những cảm xúc bùng lên thân thuộc theo bút pháp biểu hiện, hay đối thoại vui vẻ qua tân biểu hiện và pop-art. Tất cả như đưa người xem bước vào một không gian mang tính ký ức và cảm nhận.

Vẫn là đền đài, lăng tẩm, những hình ảnh gắn liền với Huế, nhưng những kiến trúc này dần tan vào cảnh, chìm trong những lớp cây, lớp sương, lớp màu chồng lên nhau. Thiên nhiên không còn là phông nền cho kiến trúc, ngược lại, cây cối, địa hình ngự trị cảnh quan, trật tự nhân tạo không còn chi phối, mà bị thời gian và tự nhiên thẩm thấu. Tất cả tạo ra một khung cảnh khiến người xem như đang lần theo một hồi ức hơn là đứng trước một cảnh quan cụ thể.

Trong khi đó, Lê Thừa Hải với tài năng của mình cũng kể một câu chuyện Huế thông qua các khung cảnh, góc nhìn về sự tiếp biến văn hóa đang diễn ra ở xứ Cố đô, với sự giao thoa đan xen của nhiều thứ cũ - mới. Và sự đối thoại đan xen này được đặt trong hệ sắc màu cũng như bút pháp tân biểu hiện pha lẫn pop-art rất ấn tượng của họa sĩ.

Cũng trong không gian tòa nhà cổ kính lối kiến trúc Pháp, công chúng lần lượt gặp lại Phan Hải Bằng, anh em nhà Le Brothers (Lê Ngọc Thanh - Lê Đức Hải), Hoàng Đăng Khanh, Hoàng Đăng Nghiễm, Viễn Phương, Võ Dũng, Dương Văn Luật, Vũ Duy Tâm, Hoàng Bảo Trung, Nhật Trần, Trần Anh Huy, Trương Hà Thùy Nhiên, Trần Xuân Minh… Tất cả những thực hành của họ không mang tính tổng kết mà như một lát cắt sống động phản chiếu đời sống xã hội, đời sống văn hóa và tâm hồn của cả vùng đất.

Dạo chơi trong Ô Lý Artshow người xem như bắt gặp một dòng chảy kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng, nghệ sĩ với nghệ sĩ, nghệ sĩ với nhà sưu tập và giữa các nhà sưu tập với nhau. Tất cả cùng hòa vào sự tương tác với di sản.

Và từ dòng chảy đó, có thể thấy rằng Ô Lý Artshow đang cố gắng định vị mình như là một nền tảng mới cho hoạt động nghệ thuật ở Huế, kết nối cùng những hệ sinh thái nghệ thuật miền Trung và cả nước. Nền tảng ấy chỉ vừa mới được khơi mở nhưng hứa hẹn sẽ lan xa, rộng mở và giàu sức lan tỏa.