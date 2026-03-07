Hướng nghiệp cho học sinh lớp 12

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Nguyễn Huệ

Tiếp cận thông tin tuyển sinh

Chuẩn bị cho mùa thi năm 2026, Trường THPT Nguyễn Huệ phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và một số trung tâm ngoại ngữ tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho hơn 600 học sinh khối 12 toàn trường. Tại chương trình, đại diện các trường đại học, cao đẳng đã cung cấp nhiều thông tin về phương thức tuyển sinh năm 2026, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển, các ngành đào tạo, chương trình học cũng như những chính sách hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nguyễn Ngọc Minh Phương, học sinh lớp 12/12 cho biết: “Em dự định xét tuyển khối D. Nhờ Ngày hội tư vấn, em có thêm nhiều thông tin về tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển và các ngành học. Những giải đáp từ các chuyên gia giúp chúng em hiểu rõ hơn về các ngành nghề thị trường lao động đang cần, từ đó lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp THPT”.

Theo thầy giáo Đặng Đức Tuệ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, hoạt động tư vấn hướng nghiệp được tổ chức nhằm giúp học sinh khối 12 tiếp cận đầy đủ hơn với thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, đồng thời hiểu rõ hơn về nghề nghiệp. Qua đó, các em có thể cân nhắc, lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu của xã hội trong tương lai.

Đầu năm nay, Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế, Đại học Huế và Thành đoàn Huế tổ chức đã thu hút hơn 2.700 học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố tham dự. Các em đã được các chuyên gia và đại diện các cơ sở đào tạo trực tiếp giải đáp những băn khoăn liên quan đến kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng sắp tới.

Theo các chuyên gia, năm 2026 được đánh giá có nhiều thay đổi khi một số quy định của các luật giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, kéo theo những điều chỉnh trong chính sách tuyển sinh. Bà Hoàng Thúy Nga, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục đại học cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn khoảng nửa tháng so với những năm trước, vào các ngày 11 và 12/6. Kỳ thi cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2025, chỉ có một số điều chỉnh nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc sắp xếp đơn vị hành chính. Một điểm mới đáng chú ý là giấy báo kết quả thi sẽ do trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi cấp, thay vì do hội đồng thi của Sở Giáo dục và Đào tạo như trước đây.

Thanh Nhi, học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu bày tỏ mong muốn theo học ngành bác sĩ đa khoa và đặc biệt quan tâm đến mức học phí của ngành học này. Giải đáp thắc mắc của em, TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế cho biết, bác sĩ đa khoa là ngành có nhu cầu nhân lực cao, cơ hội việc làm rộng mở. Hiện nay, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chất lượng đào tạo được khẳng định qua nhiều năm. Bên cạnh đó, mức học phí của trường được đánh giá ở mức phù hợp so với mặt bằng chung, cùng với nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên yên tâm học tập.

Chuẩn bị quan trọng trước kỳ thi lớn

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, học sinh lớp 12 sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT và đứng trước những quyết định quan trọng cho con đường học tập, nghề nghiệp của mình. Vì vậy, việc tìm hiểu kỹ thông tin về các ngành nghề, các cơ sở đào tạo sẽ giúp các em có thêm cơ sở để lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và ước mơ của bản thân, xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Thầy giáo Đặng Đức Tuệ cho biết, việc lựa chọn ngành học, nghề nghiệp trong tương lai không chỉ ảnh hưởng đến con đường học tập của mỗi học sinh mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của bản thân, gia đình và xã hội. Vì vậy, nhà trường xác định công tác hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện.

“Hàng năm, nhà trường luôn phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong và ngoài thành phố tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp với quy mô lớn, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp gặp gỡ, mạnh dạn trao đổi với đại diện các cơ sở đào tạo, tìm hiểu rõ hơn về chương trình học, phương thức và quy trình tuyển sinh. Thông qua hoạt động này, nhiều em học sinh có thêm định hướng rõ ràng hơn cho con đường học tập và nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình THPT”, thầy Tuệ chia sẻ.

Dự báo về xu hướng lựa chọn ngành nghề trong thời gian tới, TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Duy Tân cho rằng, trong khoảng 5 năm tới, 4 nhóm ngành được dự báo có nhu cầu nhân lực lớn gồm: bán dẫn - trí tuệ nhân tạo (AI), chăm sóc sức khỏe, logistics - chuỗi cung ứng và kinh doanh dịch vụ số.

Theo TS. Võ Thanh Hải, dù lựa chọn theo học ngành nào, các em học sinh cũng cần trang bị tốt các kiến thức quan trọng, gồm: Chuyên môn của ngành học, ngoại ngữ, ngôn ngữ công nghệ - đặc biệt là AI và khả năng sử dụng tiếng Việt hiệu quả. Đây được xem là những kỹ năng nền tảng giúp sinh viên thích ứng với môi trường học tập và làm việc trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.