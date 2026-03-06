  • Huế ngày nay Online
Trường Cao đẳng Du lịch Huế:

Hướng nghiệp hiệu quả và tập trung công tác tuyển sinh năm 2026

HNN.VN - Chiều 6/3, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội nghị hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2026 với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, 51 trường THPT, THCS cùng các doanh nghiệp và đơn vị liên quan đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

 Lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Huế trao đổi những điểm mới trong công tác hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2026

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Huế, trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau nhiều biến động, nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch được đào tạo bài bản, có kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế ngày càng tăng. Vì vậy, công tác hướng nghiệp và tuyển sinh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh định hướng nghề nghiệp đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành du lịch.

Năm 2025, Trường Cao đẳng Du lịch Huế phối hợp tổ chức ngày hội và các hoạt động trải nghiệm thực tế cho hàng ngàn học sinh các trường THCS, THPT; tham gia tư vấn trực tiếp tại 93 trường THPT, THCS tại Huế và các tỉnh, thành phố lân cận… góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Năm 2026, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động hướng nghiệp; tăng cường phối hợp với các trường THCS, THPT trong việc cung cấp thông tin về giáo dục nghề nghiệp; mở rộng các chương trình trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh; đẩy mạnh hoạt động truyền thông tuyển sinh; đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Tại hội nghị, lãnh đạo các trường THCS, THPT, đại diện doanh nghiệp và các đơn vị đã trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức các chương trình tư vấn nghề nghiệp, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận thông tin về ngành nghề một cách đầy đủ, chính xác và thực tế hơn.

HỮU PHÚC
