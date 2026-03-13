Phụ nữ thành phố hướng đến ngày hội lớn của toàn dân

Lãnh đạo thành phố tham dự chương trình Ngày hội "Rực rỡ tháng 3" do Hội LHPN thành phố tổ chức

Hướng về ngày hội lớn

Nhiều hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu pháp luật đã được tổ chức ở cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Nổi bật là Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND do Hội LHPN thành phố tổ chức. Qua đó, giúp chị em tiếp cận kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri.

Tham gia các buổi tuyên truyền về bầu cử ĐBQH hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chị Nguyễn Thị Phượng, thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ: “Tham gia buổi tuyên truyền tôi hiểu thêm nhiều kiến thức liên quan đến bầu cử, nhất là quyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ trong việc tham gia ứng cử, bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ để sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp".

Hội LHPN thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử

Bà Trần Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết: Thời gian qua các chi hội trưởng phụ nữ đã tích cực phối hợp với các cấp Hội tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đưa nội dung Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đến gần hơn với hội viên. Các chi hội trưởng đã chủ động lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, đến từng hội viên để phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Nhờ đó, hội viên phụ nữ ngày càng quan tâm hơn, thể hiện rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân trong hoạt động bầu cử, sẵn sàng cùng toàn dân tham gia "Ngày hội non sông".

Hội LHPN thành phố tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu kiến thức về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Nhiều cơ sở Hội còn sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ để lan tỏa thông tin về bầu cử. Tại phường Kim Long, Hội LHPN phường đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua clip, hình ảnh trực quan sinh động, các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề… giúp hội viên dễ dàng tiếp cận và nắm bắt nội dung pháp luật. Hội LHPN phường cũng phát động phong trào phụ nữ mặc áo dài khi tham gia bầu cử, nhằm tôn vinh nét đẹp truyền thống của phụ nữ Huế, đồng thời tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày hội của toàn dân.

Bà Võ Thị Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Long cho biết: Thông qua các hoạt động tuyên truyền, Hội LHPN phường mong muốn mỗi hội viên phụ nữ đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Việc vận động chị em mặc áo dài khi đi bầu cử cũng là cách để tạo nên không khí trang trọng, ý nghĩa và thể hiện niềm tự hào của phụ nữ đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Hội LHPN thành phố tổ chức tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đến từng hội viên

Từ đầu tháng 3 đến nay, các cấp Hội phụ nữ trên toàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng 5.000 bộ áo dài cho các hội viên khó khăn để các chị em đều có điều kiện mang áo dài đi bầu cử, kêu gọi 100% hội viên phụ nữ mặc áo dài khi tham gia bầu cử. Đồng thời, 100% chi hội phụ nữ tổ chức sinh hoạt chi, tổ phụ nữ gắn với tuyên truyền về bầu cử, góp phần đưa nội dung pháp luật đến gần hơn với đời sống hội viên.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chủ động ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, xây dựng 53 clip tuyên truyền, kết hợp các hình thức sáng tạo như ứng dụng công nghệ AI, dân vũ tuyên truyền… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo hội viên phụ nữ và người dân.

Phụ nữ Huế đã sẵn sàng cho "Ngày hội non sông"

Bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: “Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND trong hội viên phụ nữ có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của mỗi cử tri. Thông qua các hoạt động đa dạng, sáng tạo, các cấp Hội đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của phụ nữ đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đồng thời khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển quê hương”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao cùng nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, các cấp Hội LHPN nữ thành phố đang góp phần tích cực cùng toàn xã hội hướng đến ngàyĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu thể hiện ý chí, niềm tin và trách nhiệm của cử tri đối với tương lai đất nước.