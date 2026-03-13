Giữ lao động để ổn định đơn hàng

Người lao động (bìa phải) tìm việc tại ngày hội việc làm

Những chính sách thiết thực

Tại Công ty CP Dệt may Huế (Huegatex), thông điệp tuyển dụng đầu năm không chỉ xoay quanh nhu cầu bổ sung nhân lực mà còn nhấn mạnh đến yếu tố việc làm ổn định và sự gắn bó lâu dài. Theo thông tin tuyển dụng được DN đăng tải, người lao động khi làm việc tại đơn vị được hưởng thu nhập theo năng suất, ổn định hàng tháng; hỗ trợ cơm trưa, thưởng lễ, tết, chuyên cần; được đào tạo nâng tay nghề và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Với DN sử dụng nhiều lao động như dệt may, những chính sách này vừa tạo lợi thế trong tuyển dụng, vừa giữ chân công nhân gắn bó lâu dài với DN.

Không dừng ở đó, việc đầu tư cho đào tạo cũng cho thấy cách tiếp cận bài bản hơn trong giữ người. Khi người lao động nhìn thấy cơ hội nâng cao tay nghề, cải thiện thu nhập và có vị trí ổn định lâu dài, khả năng gắn bó với DN sẽ bền chặt hơn. Trong bối cảnh nhiều ngành sản xuất đang chịu áp lực thiếu hụt lao động có kỹ năng, đây là hướng đi không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn tạo dư địa cho sự phát triển lâu dài.

Tại Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế, cùng với thông báo tuyển dụng từ 50 - 100 lao động, DN cũng đưa ra các chính sách khá cụ thể như hỗ trợ tiền thuê nhà đối với nhân viên cần thuê trọ, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm và bảo đảm công việc lâu dài, thu nhập ổn định. Với một ngành nghề có đặc thù lao động trực tiếp nhiều, công việc đòi hỏi sự chịu khó, đều tay và gắn bó theo dây chuyền sản xuất, việc hỗ trợ chỗ ở, bảo đảm an sinh là yếu tố rất quan trọng để công nhân yên tâm làm việc.

Ở khối DN có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty Scavi Huế cũng nỗ lực không kém trong cạnh tranh thu hút và giữ chân lao động. Theo nội dung tuyển dụng mới được đăng tải, lao động may tại đơn vị có thu nhập bình quân từ 7 - 12,5 triệu đồng/người/tháng, được thưởng 5.000.000 đồng khi nhận việc, có nguồn hàng ổn định quanh năm. Cùng với đó là hàng loạt chính sách phúc lợi như tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hoàn trả 180.000 đồng chi phí khám sức khỏe ban đầu; miễn phí nhà ở chung cư Scavi; có xe đưa đón và hỗ trợ chi phí xăng xe…

Không chỉ dừng ở chế độ thường xuyên, nhiều đơn vị còn tạo động lực cho lao động ngay từ đầu năm bằng những khoản hỗ trợ, khích lệ kịp thời. Tại Scavi Huế, trong ngày đầu tiên làm việc trở lại sau Tết, mỗi thành viên được lì xì 100.000 đồng. DN cũng triển khai chính sách thưởng động viên cho lao động trực tiếp quay trở lại làm việc chuyên cần sau kỳ nghỉ tết Bính Ngọ 2026; trong đó, thành viên may được thưởng 1.500.000 đồng, thành viên trực tiếp khác được thưởng 500.000 đồng nếu đi làm đầy đủ trong tuần đầu.

Những chính sách này tác động trực tiếp đến quyết định gắn bó của người lao động, nhất là lao động từ địa phương khác đến, lao động trẻ mới vào nghề hoặc người có hoàn cảnh khó khăn. Trong môi trường tuyển dụng ngày càng cạnh tranh, khi các DN cùng cần lao động có tay nghề, sự khác biệt nhiều khi không nằm ở mức lương công bố, mà nằm ở tổng thể phúc lợi và cảm giác yên tâm mà DN mang lại cho NLĐ.

Thiếu lao động, doanh nghiệp dè dặt nhận thêm đơn hàng

Từ góc nhìn sản xuất, giữ chân lao động không đơn thuần là chuyện nhân sự, mà gắn trực tiếp với năng lực nhận và thực hiện đơn hàng. Theo bà Hà Thị Kiều Lang, Giám đốc Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế, hiện Công ty vẫn duy trì đơn hàng ổn định, chủ yếu xuất khẩu sản phẩm mực sang thị trường Nhật Bản. Sau Tết, DN nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất, một số lô hàng đã được xuất vào cuối tháng 2 và tiếp tục hoàn thiện các đơn hàng để xuất tiếp trong tháng 3. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu đơn hàng mà là thiếu lao động. Dù có nhu cầu tuyển thêm lao động, DN vẫn gặp nhiều trở ngại do lao động trẻ hiện nay ít lựa chọn làm việc trong các nhà máy chế biến thủy sản.

Cùng chung thực tế này, ông Nguyễn Xuân Tịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Da giầy Huế cho biết, DN hiện vẫn duy trì được đơn hàng xuất khẩu; một số đơn hàng đã ký đến khoảng tháng 6 - 7 năm nay. Tuy nhiên, do thiếu lao động nên dù có khách muốn đặt đơn hàng nhưng DN chưa dám nhận thêm.

Theo ông Tịnh, trong bối cảnh cạnh tranh lao động gay gắt, nhiều DN mới thường tăng lương để thu hút công nhân, khiến thị trường lao động biến động. Điều này cho thấy, nếu không có chính sách chăm lo phù hợp, DN rất dễ rơi vào thế bị động về nhân lực, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và uy tín với đối tác.

Trong bối cảnh thị trường thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, chi phí logistics và vận chuyển có khả năng tăng cao, bài toán giữ chân lao động càng trở nên cấp thiết. Bởi chỉ khi có lực lượng lao động ổn định, DN mới có thể chủ động tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm và ứng phó linh hoạt với biến động thị trường.

Thực tế cho thấy, thông qua việc tăng lương, thưởng, hỗ trợ nhà ở, bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe và tổ chức các chương trình phúc lợi, nhiều DN đang chủ động chia sẻ lợi ích để NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm ổn định nhân sự đầu năm, mà còn là cách đầu tư cho sức bền của DN. Theo các DN, trong sản xuất, muốn giữ đơn hàng thì trước hết phải giữ được người lao động.