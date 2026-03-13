Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 tháng đầu năm

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế phối hợp tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và UBND thành phố, Công an TP. Huế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền cho hơn 14.000 lượt người dân; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về giao thông đối với gần 300 lái xe, chủ kinh doanh dịch vụ vận tải và các hộ sử dụng xe ba bánh.

Công an thành phố cũng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với phương châm “kiên trì, quyết liệt, bền bỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, tổ 1311 cùng các tổ tuần tra thanh niên tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thời gian tới, lực lượng công an tập trung bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của thanh thiếu niên như lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và tăng cường tuần tra tại các tuyến đường, khung giờ, địa bàn thường xảy ra tai nạn giao thông.