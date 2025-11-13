Đưa giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ phát triển du lịch

Du khách nước ngoài tham quan di tích Bác Hồ ở làng quê Dương Nỗ

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Huế phục vụ phát triển du lịch” giai đoạn 2021 - 2025 do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tổ chức ngày 13/11.

Đề án này được UBND tỉnh (nay là TP. Huế) phê duyệt. Mục tiêu chung của đề án đó chính là định hướng phát triển du lịch bảo tàng và hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở khai thác và phát huy các tiềm năng, lợi thế, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch, phù hợp với các quy hoạch, chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ của Huế.

Ngoài ra, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư tu tổ, tôn tạo hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tạo địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời là điểm du lịch văn hóa, lịch sử hấp dẫn, thu hút khách tham quan.

Theo đó, quá trình triển khai đề án, công tác tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch; đổi mới hệ thống trưng bày bảo tàng được triển khai thực hiện quyết liệt, đầu tư mở rộng một số địa điểm di tích; tạo dựng không gian văn hóa phù hợp với di tích. Hằng năm, có 5-6 triển lãm chuyên đề được khai mạc tại bảo tàng, trong đó có những chuyên đề mang tính chuyên sâu, áp dụng triệt để các giải pháp đổi mới trưng bày, hình thức phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo khách tham quan và học sinh, sinh viên cũng như người dân TP. Huế.

Ngoài ra, công tác sưu tầm và sưu tập tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày tại bảo tàng và các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế luôn được chú trọng và thường xuyên được tổ chức. Giai đoạn 2021-2025, công tác sưu tầm mang về cho kho cơ sở, phục vụ trưng bày gần 300 hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề tài chiến tranh cách mạng.

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc nhận khen thưởng

Đề án cũng đã nâng cấp trang thông tin điện tử tổng hợp của Bảo tàng Hồ Chí Minh, kịp thời cập nhật tin tức hoạt động của bảo tàng, thông tin tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền quảng bá về bảo tàng và di tích lưu niệm Bác Hồ ở TP. Huế. Xây dựng các kênh quảng bá cho Bảo tàng Hồ Chí Minh và các di tích, lập các trang facebook, youtube để cập nhật thông tin hoạt động. Xây dựng triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng công nghệ 3D tuyên truyền trên môi trường mạng…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã nhận được Bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND TP. Huế và Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế về thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia thực hiện đề án.