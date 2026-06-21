An Cựu tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 1 năm thành lập phường

Học sinh Trường Tiểu học An Cựu vẽ tranh về quê hương

Thông qua những bức tranh đầy sắc màu, các em thiếu nhi thể hiện tình yêu quê hương, mái trường và nơi mình sinh sống, đồng thời có thêm sân chơi bổ ích trong dịp hè. Các tác phẩm sẽ được trưng bày phục vụ người dân và du khách trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm một năm thực hiện Nghị quyết số 1675/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và một năm thành lập phường An Cựu.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động kỷ niệm còn có chương trình nghệ thuật “An Cựu - Miền yêu thương” diễn ra vào tối 30/6 tại khu vực bờ sông An Cựu; lễ khởi công Điểm xanh văn hóa trên đường Tôn Thất Dương Kỵ; lễ công bố các quyết định thành lập tổ dân phố sau sắp xếp và hội nghị gặp mặt cán bộ cốt cán các tổ dân phố vào ngày 1/7.

Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân; phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Đồng thời, tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh phường An Cựu văn minh, giàu bản sắc và ngày càng phát triển.