Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN tại Thủ đô Athens (Hy Lạp). (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Tham dự sự kiện còn có đại diện Bộ Ngoại giao Hy Lạp, Đại sứ, đại diện các nước Đối tác đối thoại của ASEAN và bạn bè tại Hy Lạp.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Thái Lan tại Hy Lạp Sathana Kashemsanta Na Ayudhy, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Hy Lạp, nhấn mạnh: Ngày 8/8/1967 đã trở thành mốc son ghi dấu sự hình thành của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với cam kết gắn kết trong tình hữu nghị, hợp tác, thông qua những nỗ lực chung bảo đảm cho người dân trong khu vực và thế hệ mai sau được sống trong hòa bình, tự do và thịnh vượng. Sau 59 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành ngôi nhà chung của 11 quốc gia thành viên, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực. 59 năm của ASEAN là hành trình của sự đoàn kết, kiên cường, tiến bộ chung và cam kết tập thể về một khu vực gắn kết và thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Vụ trưởng Phụ trách Kinh tế quốc tế (Bộ Ngoại giao Hy Lạp) Dimitris Skakos đã chúc mừng các nước ASEAN nhân Ngày ASEAN; đồng thời khẳng định Hy Lạp coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ ASEAN-Hy Lạp cũng như ASEAN-EU, khai thác hiệu quả các thỏa thuận kinh tế, thương mại giữa hai bên nhằm mang lại lợi ích, thịnh vượng chung cho người dân khu vực.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Thái Lan và ẩm thực truyền thống của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp nhân Ngày ASEAN thể hiện trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam trong xây dựng ngôi nhà chung ASEAN và lan tỏa hơn nữa hình ảnh Việt Nam qua các món ăn mang hương vị Việt tới chính giới, bạn bè và ngoại giao đoàn tại địa bàn.