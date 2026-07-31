Đổi mới tư duy, hướng đến kết quả thực chất

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo, năm học 2025-2026, ngành GD&ĐT thành phố tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Huế xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố về điểm trung bình các môn thi. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định với tỷ lệ học sinh đạt giải quốc gia 83,3%.

Trong năm học, ngành GD&ĐT đã chủ động tham mưu triển khai nhiều chủ trương lớn như miễn học phí, chuẩn bị thực hiện miễn phí sách giáo khoa; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới; sắp xếp mạng lưới trường lớp; tuyển dụng, điều tiết đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới quản trị giáo dục.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới quản trị nhà trường, xây dựng đội ngũ nhà giáo; phát triển giáo dục STEM, chuyển đổi số, giáo dục văn hóa Huế; đồng thời huy động nguồn lực đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong phát triển giáo dục…

Hội nghị thảo luận các giải pháp phát triển giáo dục

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành GD&ĐT đạt được năm học qua, đồng thời khẳng định giáo dục là động lực quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành GD&ĐT đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, lấy kết quả thực chất làm thước đo, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện hiệu quả các chủ trương về sắp xếp mạng lưới trường lớp, phát triển trường phổ thông nội trú liên cấp, miễn phí sách giáo khoa, xây dựng đội ngũ nhà giáo và huy động nguồn lực phát triển giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành GD&ĐT khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm học sinh được tiếp cận dịch vụ giáo dục chất lượng; đưa hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào vận hành hiệu quả; triển khai chủ trương miễn phí sách giáo khoa. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục di sản, văn hóa Huế, STEM, chuyển đổi số và thực hiện Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Với chủ đề năm học 2026-2027 “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành GD&ĐT thành phố đặt mục tiêu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW, xây dựng nền giáo dục hiện đại, nhân văn, hội nhập và giữ vững vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.