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ClockThứ Năm, 25/06/2026 17:14

An Cựu: Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn mới

HNN.VN - Chiều 25/6, Đảng bộ phường An Cựu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ năm (mở rộng), nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Khảo sát thực tiễn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường An CựuNhiều địa phương tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi”Phường An Cựu trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 30 đảng viên

Hội nghị thảo luận các giải pháp phát triển trong thời gian tới 

Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường An Cựu đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, đồng bộ và hiệu quả. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cơ bản đạt và vượt tiến độ đề ra.

Đảng bộ phường đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý; triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đặc biệt, công tác sắp xếp tổ dân phố được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày 30/6...

Hội nghị cũng nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, nhất là công tác phát triển đảng viên và triển khai các chương trình, đề án quan trọng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Cựu lần thứ năm (mở rộng). Để triển khai hiệu quả nghị quyết, Đảng bộ phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết đến từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên…

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Đảng bộ phường An CựuHội nghịBan Chấp hànhlần thứ năm
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