65 năm sau thảm họa da cam: Sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trao quà cho các nạn nhân da cam tại huyện A Lưới (cũ). Ảnh: Hữu Quyết

Sau hơn nửa thế kỷ, di chứng của chiến tranh vẫn hiện hữu trong cuộc sống của hàng nghìn nạn nhân và gia đình nạn nhân tại thành phố Huế, để lại những tổn thương cả về sức khỏe, tinh thần lẫn sinh kế.

Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân. Riêng trong năm 2025, Hội đã phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao hơn 9.000 suất quà với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng, góp phần giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ vốn vay phát triển sinh kế cho 4 hộ gia đình, mỗi hộ 10 triệu đồng; sửa chữa nhà ở cho các gia đình nạn nhân tại xã A Lưới 1, xã A Lưới 2 và xã Quảng Điền.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Hội kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, sẻ chia với các nạn nhân chất độc da cam, góp phần giúp họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong dịp này, Hội đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Đây là sự ghi nhận đối với các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác vận động nguồn lực, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của nạn nhân, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình dành cho nạn nhân da cam trong cộng đồng.