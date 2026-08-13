Đồng hành để trẻ an toàn

Sân khấu hóa những thông tin phòng, chống mua bán người.

Những ngày hè, tại Trường THCS Đặng Hữu Phổ (xã Đan Điền), các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Trẻ em nòng cốt vẫn duy trì sinh hoạt với nhiều chủ đề gần gũi như sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện hành vi lừa đảo trực tuyến, phòng, chống mua bán người hay bình đẳng giới.

CLB hiện có 16 học sinh tham gia. Không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật, các em còn được hướng dẫn cách xử lý những tình huống có thể gặp phải trên không gian mạng, nơi các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Là thành viên CLB Trẻ em nòng cốt, em Trương Ngọc Quỳnh Anh, học sinh lớp 9/2 cho biết từng nhận được lời mời làm thêm qua mạng với nội dung "việc nhẹ, lương cao, không cần kinh nghiệm". "Nhờ được học cách nhận diện các chiêu trò lừa đảo, em đã chặn tài khoản và báo cho bố mẹ. Nếu không có những buổi sinh hoạt của CLB, có lẽ em đã tin", Quỳnh Anh nói.

Thông qua các tình huống thực tế, các em được hướng dẫn nhận diện tài khoản giả mạo, các chiêu trò dụ dỗ trên mạng và biết cách xử lý khi nhận được những tin nhắn đáng ngờ. Các em cũng nhắc nhở nhau cẩn trọng hơn khi sử dụng mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức, nhiều em còn trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, chia sẻ những điều mình học được với bạn bè và người thân.

Mô hình CLB Trẻ em nòng cốt cũng được triển khai hiệu quả tại Trường THCS Trần Đăng Khoa (xã Bình Điền). Cô Nguyễn Hữu Thụy Nhi, giáo viên, Tổng phụ trách Đội, Chủ nhiệm CLB Trẻ em nòng cốt của trường cho biết: CLB hiện có 16 thành viên. Trong các buổi sinh hoạt, học sinh được tập huấn nhiều kỹ năng quan trọng thông qua trò chơi, thảo luận nhóm, xử lý tình huống và sân khấu hóa. "Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là các em biết tự bảo vệ mình mà còn biết chia sẻ, tuyên truyền lại cho người thân, bạn bè. Khi trẻ được trang bị kiến thức đúng, các em sẽ trở thành những hạt nhân lan tỏa trong cộng đồng", cô Nhi chia sẻ.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số mang đến nhiều cơ hội cho trẻ em học tập, giao lưu nhưng cũng kéo theo không ít rủi ro. Những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", các tài khoản giả mạo, trò chơi trực tuyến hay những mối quan hệ tưởng chừng vô hại có thể là cái bẫy của các đối tượng xấu để dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại trẻ em.

Trước thực tế đó, hội LHPN các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, trang bị kỹ năng để trẻ em sử dụng internet an toàn và biết tự bảo vệ mình. Bà Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Thông qua các mô hình như CLB Trẻ em nòng cốt hay những hội thi, buổi tập huấn…, Hội LHPN thành phố mong muốn mỗi học sinh sẽ trở thành một "đại sứ an toàn", tích cực lan tỏa kiến thức đến bạn bè, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có mua bán người, bóc lột và xâm hại trẻ em. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa hội LHPN các cấp, gia đình, nhà trường và cộng đồng để trẻ em được lắng nghe, được tôn trọng và được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ trong cuộc sống cũng như trên không gian mạng.

Từ những buổi sinh hoạt giản dị, những CLB Trẻ em nòng cốt đang từng bước hình thành "lá chắn mềm" cho trẻ em trong thời đại số. Khi mỗi em biết nhận diện nguy cơ, biết nói "không" trước cám dỗ và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ bạn bè, đó cũng là lúc công tác bảo vệ trẻ em không còn là trách nhiệm của riêng người lớn mà trở thành hành động chung của cả cộng đồng.