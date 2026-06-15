Sớm nâng cấp hạ tầng giao thông ở An Cựu

Đường Duy Tân chật hẹp, không đảm bảo an toàn khi mật độ giao thông tăng

Xuống cấp, ngập úng cục bộ

Tuyến đường Duy Tân dài khoảng 1,2km, mặt đường rộng trung bình chỉ khoảng 4,5m. Nhiều đoạn chật hẹp, xuống cấp, thiếu hệ thống thoát nước và vỉa hè đồng bộ nên việc lưu thông hai chiều gặp nhiều khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm.

Theo phản ánh của người dân, khu vực gần số nhà 22 đường Duy Tân thường xuyên xảy ra ùn tắc vào buổi sáng và cuối giờ chiều do lượng lớn sinh viên, người dân lưu thông qua khu vực này. Đáng nói, đoạn trước Trường THCS Duy Tân dù có vỉa hè nhưng được xây khá cao, không bố trí lối lên xuống phù hợp khiến phụ huynh khó đưa xe vào lề khi đưa đón học sinh. Chỉ cần một ô tô dừng đỗ cũng dễ gây ùn ứ cả tuyến đường.

Một số khu vực trên tuyến Duy Tân còn thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Tại đoạn qua khu vực An Lăng, địa hình thấp khiến nước từ khu vực cao dồn về gây ngập cục bộ. Đến mùa mưa lũ, nước chảy xiết tại khu vực cống bà Niệm, chính quyền địa phương phải tạm phong tỏa để bảo đảm an toàn cho người dân.

Tuyến đường Nguyễn Khoa Chiêm dài khoảng 1,75km, mặt đường rộng khoảng 5,5m cũng đang trong tình trạng quá tải. Đáng chú ý, tại nút giao Ngự Bình - Nguyễn Khoa Chiêm - Duy Tân cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc vào các khung giờ cao điểm do lưu lượng phương tiện tăng nhanh nhưng tuyến đường nhiều năm chưa được mở rộng, không tương xứng với việc phát triển hệ thống mạng lưới giao thông tại khu vực này.

Đoạn từ số nhà 56 đến 72 trên tuyến đường này cũng thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa. Bà Hoàng Thị Hạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 12 phản ánh, khu vực này có địa hình thấp nên chỉ cần mưa lớn trong thời gian ngắn là nước đã tràn lên mặt đường. Vào mùa hè, trừ những đợt nắng hạn dài ngày, hai bên đường vẫn thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt, lầy lội. Xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên khiến mặt đường nhanh xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà nguy hiểm.

Sớm đầu tư hạ tầng đồng bộ

Những năm gần đây, phường An Cựu phát triển mạnh về dịch vụ, thương mại và giáo dục, kéo theo lượng dân cư tăng đáng kể. Trong khi mật độ phương tiện ngày càng lớn thì nhiều tuyến đường vẫn nhỏ hẹp, chưa được đầu tư tương xứng với tốc độ đô thị hóa.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Tổ trưởng Tổ dân phố 11, việc nâng cấp các tuyến đường tại khu vực này là nhu cầu cấp thiết. “Tuyến đường Duy Tân cần sớm được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông và thoát nước nhằm giảm áp lực ùn tắc, khắc phục tình trạng ngập lụt vào mùa mưa”, ông Đồng kiến nghị.

Đại diện khu dân cư, bà Hoàng Thị Hạnh cũng đề xuất các cấp sớm quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ nhằm khắc phục tình trạng nước tràn mặt đường Nguyễn Khoa Chiêm, bảo vệ hạ tầng giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông.

Mặc dù các tuyến đường nói trên hiện do Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố quản lý, song với trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, UBND phường An Cựu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông và cải thiện cảnh quan đô thị.

Ông Lê Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, địa phương thường xuyên tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời, thành lập các tổ tự quản về trật tự đô thị và an toàn giao thông tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là khu vực đường Ngự Bình nhằm góp phần bảo đảm lưu thông thông thoáng.

Địa phương cũng đề xuất thành phố nghiên cứu phương án phân luồng giao thông, tổ chức việc dừng, đỗ ô tô tại khu vực gần gác chắn, trước Trường THCS Duy Tân và hai đầu tuyến Nguyễn Khoa Chiêm nhằm hạn chế ùn tắc vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, phường duy trì các đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, thu gom rác thải xây dựng, nạo vét và chỉnh trang một số vị trí thoát nước, nhất là khu vực kênh Nam sông Hương nhằm bảo đảm khả năng thoát nước và vệ sinh môi trường.

Theo ông Lê Thăng Long, những kiến nghị của cử tri là hoàn toàn chính đáng. Việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường nói trên không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị của thành phố và phường An Cựu.