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ClockThứ Bảy, 08/08/2026 15:16

Đưa chuyển đổi số đến gần người dân

HNN.VN - Ngày 8/8, UBND phường Dương Nỗ tổ chức lễ phát động chuyển đổi số và ra mắt mô hình “Nhà văn hóa số gắn với Điểm hỗ trợ xã hội số”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, từng bước hình thành kỹ năng số, thói quen số trong cộng đồng.

Chuyển đổi số để chăm lo người có công tốt hơnXây dựng xã hội số từ bình dân học vụ sốĐẩy mạnh chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình “Nhà văn hóa số” được triển khai tại Nhà văn hóa Tổ dân phố 11 và Tổ dân phố 3, hướng tới phát huy hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trở thành những điểm hỗ trợ chuyển đổi số gần dân. Tại đây, người dân được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, Hue-S, eTax Mobile, chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số phục vụ đời sống.

Cùng với đó, mô hình “Chợ Nọ – Chợ chuyển đổi số (Chợ 4.0)” được triển khai nhằm hỗ trợ tiểu thương ứng dụng công nghệ trong kinh doanh. Tiểu thương được hướng dẫn cài đặt mã QR thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng eTax Mobile và các ứng dụng số phục vụ hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính. Phường cũng triển khai phủ sóng Wi-Fi miễn phí tại chợ, tạo điều kiện để người dân và tiểu thương tiếp cận các tiện ích số thuận lợi.

Trong khuôn khổ chương trình, phường cũng tổ chức tuần hành tuyên truyền chuyển đổi số trên các tuyến đường chính, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và cảnh giác của người dân trước các nguy cơ lừa đảo, mất an toàn trên không gian mạng.

UBND phường Dương Nỗ xác định Tổ công nghệ số cộng đồng giữ vai trò nòng cốt trong quá trình triển khai, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Đoàn viên, thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội được khuyến khích phát huy vai trò tình nguyện, hỗ trợ người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng công nghệ.

Mục tiêu của các mô hình là đưa chuyển đổi số trở thành hoạt động thiết thực trong đời sống hằng ngày. Hiệu quả không chỉ được đo bằng số buổi tuyên truyền hay số lượt hỗ trợ, mà quan trọng hơn là khả năng người dân tự thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng VNeID, thanh toán số và chủ động bảo vệ mình trước các nguy cơ trên môi trường mạng.

MINH HIỀN
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