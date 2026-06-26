Phường An Cựu giảm 14 tổ dân phố sau sắp xếp

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu dân cư trên địa bàn phường An Cựu

Theo đề án, sau sắp xếp, toàn phường giảm từ 38 xuống còn 24 tổ dân phố, tương ứng giảm 14 tổ. Quy mô bình quân mỗi tổ dân phố tăng từ khoảng 332 hộ lên khoảng 525 hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các phong trào, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cùng với việc sắp xếp đơn vị, đề án cũng xây dựng phương án bố trí, sử dụng đội ngũ hoạt động không chuyên trách theo hướng phù hợp với mô hình tổ dân phố mới. Trong tổng số 105 người hoạt động không chuyên trách hiện có, dự kiến tiếp tục bố trí khoảng 30 người; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với 42 người giữ các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận dôi dư theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc lựa chọn, bố trí nhân sự được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, ưu tiên những người có phẩm chất chính trị, uy tín, năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nhiệm vụ trong tình hình mới. Phương án nhân sự sẽ hoàn thành trước ngày 30/6; việc giải quyết chế độ, chính sách hoàn tất trước ngày 15/7 và công tác bầu các chức danh tại các tổ dân phố mới dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Đề án được xây dựng trên cơ sở các quy định của Trung ương, đồng thời tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình theo đúng quy định. Kết quả, 99,4% cử tri đồng thuận với phương án sắp xếp.