Chương trình nghệ thuật "Chiều trên quê hương tôi" tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Chiều muộn 28/2 chương trình nghệ thuật với chủ đề “Chiều trên quê hương tôi” được gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức nhân kỷ niệm ngày sinh của ông (28/2/1939 - 28/2/2026) đã thu hút hàng ngàn “tín đồ” nhạc Trịnh đến tham dự.

Đến dự có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cùng đại diện các sở ngành, địa phương.

“Chiều trên quê hương tôi” như một lời gửi gắm của những người tổ chức đến với khán giả về sự trở về, về tình yêu Huế của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sự trở về ấy là không gian Trịnh, nơi có tượng Trịnh hướng ra sông Hương, nơi có phiến đá khắc bài hát nổi tiếng Nối vòng tay lớn.

Chương trình nghệ thuật, dù là những giai điệu quen thuộc của Trịnh Công Sơn như Quỳnh hương, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Mưa hồng, Ca dao mẹ, Chiều trên quê hương tôi, Mưa hồng, Ngẫu nhiên… nhưng qua các giọng ca Đức Tuấn, Cẩm Vân, Tấn Sơn, Quang Thành, Hà Lê, Quỳnh Phạm với phong cách riêng đã đưa người nghe trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Trước khi khép lại chương trình gần 90 phút, tất cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ nhạc Trịnh đã cùng đồng ca ca khúc Nối vòng tay lớn với nhịp điệu rộn ràng nhưng đầy xúc động.

Trước đó vào sáng cùng ngày, gia đình Trịnh Công Sơn cũng đã tổ chức buổi tọa đàm về ông với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, bạn bè Trịnh Công Sơn.

Tại tọa đàm, nhà văn - dịch giả Bửu Ý, GS.TS Thái Kim Lan… đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm về cuộc sống đời thường, sự nghiệp sáng tác và quan điểm, triết lý sống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời.

Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại:

Mở đầu chương trình là phần trình diễn của dàn kèn

Ca sĩ Đức Tuấn - gương mặt hát nhạc Trịnh quen thuộc trình diễn tại chương trình nghệ thuật

Đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng vỗ tay, hát theo các nghệ sĩ

Các nghệ sĩ cùng nhau hát vang ca khúc Nối vòng tay lớn khép lại chương trình