  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 28/02/2026 20:13

“Chiều trên quê hương tôi” tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

HNN.VN - “Chiều trên quê hương tôi” không chỉ là chương trình nghệ thuật, tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà còn là cuộc gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu với âm nhạc Trịnh.

"Nối vòng tay lớn" vang vọng bên sông HươngĐêm nhạc Trịnh Công Sơn “Khúc ca hòa bình”Trịnh Công Sơn Foundation đồng tổ chức chương trình nghệ thuật “Hoa và Rác” tại HuếNhạc Trịnh & đêm mưa khó quên

Chương trình nghệ thuật "Chiều trên quê hương tôi" tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 

Chiều muộn 28/2 chương trình nghệ thuật với chủ đề “Chiều trên quê hương tôi” được gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức nhân kỷ niệm ngày sinh của ông (28/2/1939 - 28/2/2026) đã thu hút hàng ngàn “tín đồ” nhạc Trịnh đến tham dự.

Đến dự có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cùng đại diện các sở ngành, địa phương.

“Chiều trên quê hương tôi” như một lời gửi gắm của những người tổ chức đến với khán giả về sự trở về, về tình yêu Huế của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sự trở về ấy là không gian Trịnh, nơi có tượng Trịnh hướng ra sông Hương, nơi có phiến đá khắc bài hát nổi tiếng Nối vòng tay lớn.

Chương trình nghệ thuật, dù là những giai điệu quen thuộc của Trịnh Công Sơn như Quỳnh hương, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Mưa hồng, Ca dao mẹ, Chiều trên quê hương tôi, Mưa hồng, Ngẫu nhiên… nhưng qua các giọng ca Đức Tuấn, Cẩm Vân, Tấn Sơn, Quang Thành, Hà Lê, Quỳnh Phạm với phong cách riêng đã đưa người nghe trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Trước khi khép lại chương trình gần 90 phút, tất cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ nhạc Trịnh đã cùng đồng ca ca khúc Nối vòng tay lớn với nhịp điệu rộn ràng nhưng đầy xúc động.

Trước đó vào sáng cùng ngày, gia đình Trịnh Công Sơn cũng đã tổ chức buổi tọa đàm về ông với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, bạn bè Trịnh Công Sơn.

Tại tọa đàm, nhà văn - dịch giả Bửu Ý, GS.TS Thái Kim Lan… đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm về cuộc sống đời thường, sự nghiệp sáng tác và quan điểm, triết lý sống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời.

Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại:

Mở đầu chương trình là phần trình diễn của dàn kèn 
 Ca sĩ Đức Tuấn - gương mặt hát nhạc Trịnh quen thuộc trình diễn tại chương trình nghệ thuật

 Đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng vỗ tay, hát theo các nghệ sĩ
 Các nghệ sĩ cùng nhau hát vang ca khúc Nối vòng tay lớn khép lại chương trình
Trước đó vào buổi sáng đã diễn ra chương trình tọa đàm về Trịnh Công Sơn. Trong ảnh, nhà văn - dịch giả Bửu Ý (giữa) chia sẻ về kỷ niệm của mình với người bạn Trịnh Công Sơn 

N. MINH
 Từ khóa:
Trịnh Công Sơnâm nhạcNối vòng tay lớnHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lái xe lạng lách quay TikTok

Ngày 27/2, Công an TP. Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hương Trà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí và điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm thành phố để quay video đăng mạng xã hội.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lái xe lạng lách quay TikTok
Hơn 160 hạ sĩ quan Công an xuất ngũ

Chiều 26/2, Công an thành phố tổ chức Lễ công bố Quyết định xuất ngũ và Quyết định chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ tháng 2/2024, hết hạn phục vụ tại ngũ trong lực lượng Công an nhân dân.

Hơn 160 hạ sĩ quan Công an xuất ngũ
Giữa chiến trường lính xe tăng hát dân ca Huế

Từ khi chưa nhập ngũ, lứa chúng tôi - những người sinh ra trong giai đoạn đầu những năm 50 của thế kỷ trước, ít nhiều cũng đã biết đến dân ca Huế qua chương trình “Dân ca, nhạc cổ” của Đài Tiếng nói Việt Nam phát lúc 11 giờ 30 hàng ngày.

Giữa chiến trường lính xe tăng hát dân ca Huế
Khai hội đền Huyền Trân tri ân người mở cõi

Lễ hội đền Huyền Trân trên ngọn núi Ngũ Phong diễn ra đầu xuân nhắc nhớ hậu thế về công lao to lớn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân - những nhân vật lịch sử đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp mở mang bờ cõi Đại Việt về phương Nam.

Khai hội đền Huyền Trân tri ân người mở cõi

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top