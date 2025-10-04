Không gian Trịnh bên bờ sông Hương

Không gian công viên Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương thơ mộng

Một buổi chiều cuối tháng 9 như nhiều buổi chiều khác, du khách và người dân tìm đến công viên Trịnh Công Sơn (nằm ở đầu cầu Gia Hội, phường Phú Xuân) để tận hưởng không khí trong lành của tiết trời mùa thu. Và thật bất ngờ, đúng chiều hôm ấy, tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vang lên với những giai điệu thân quen của nhạc Trịnh. Vòng người đến nghe dần mở rộng quanh tấm bia khắc ca khúc nổi tiếng "Nối vòng tay lớn" của ông, vừa được đặt lên trong công viên. Như vậy, sau con đường mang tên Trịnh Công Sơn, Huế đã có công viên mang tên ông trên con đường ấy, rồi bức tượng đồng của ông được đặt ngay trung tâm công viên và giờ đây là tấm bia đá khắc một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của nhạc sĩ xứ Huế.

Nhạc và lời ca khúc "Nối vòng tay lớn" được những người thợ đá Non Nước (Đà Nẵng) khắc một cách nắn nót. Từng câu chữ của ca khúc lung linh trên tấm bia đá nặng 21 tấn, để rồi giai điệu ấy sẽ mãi vang vọng bên bờ sông Hương - nơi khởi nguồn của âm nhạc Trịnh. Bản nhạc ra đời cuối thập niên 1960, trong bối cảnh đất nước bị chia cắt hai miền. Ca từ mang khát vọng hòa bình, non sông liền một dải. Bản nhạc được xuất bản trong tập "Kinh Việt Nam" của Trịnh Công Sơn, do Nhân Bản xuất bản năm 1970.

Nhiều chuyên gia nghiên cứu về âm nhạc và Trịnh Công Sơn cho hay, sau ngày 30/4/1975, bài hát này đã vang lên tại Đài phát thanh Sài Gòn, như một dấu mốc lịch sử - ghi dấu sự kiện đất nước thống nhất. Trải qua gần nửa thế kỷ, "Nối vòng tay lớn" vẫn được hát trong những dịp lễ lớn, sự kiện cộng đồng, các chương trình hòa nhạc, thể hiện tinh thần đoàn kết, nối kết tình người, mở rộng vòng tay nhân loại.

Trước khi được chọn làm công viên mang tên Trịnh Công Sơn, khu đất tuyệt đẹp nằm ở bờ sông Hương tiếp giáp với sông Đông Ba này đã trở thành điểm đến cuốn hút bởi cảnh sắc thơ mộng cùng nhiều sự kiện, chương trình văn hóa, nghệ thuật cộng đồng. Kể từ ngày mang tên Trịnh Công Sơn - không gian này được chỉnh trang, trở nên xanh, đẹp, hiền hòa. Ngoài các chương trình âm nhạc Trịnh, nhiều sự kiện khác cũng đã chọn công viên Trịnh làm sân khấu hoặc điểm dừng chân.

Anh Nguyễn Phú (phường Vỹ Dạ), người thường xuyên đến công viên Trịnh Công Sơn bày tỏ: “Huế có nhiều không gian tuyệt đẹp và đều nằm cạnh bờ sông Hương. Nhưng công viên Trịnh vẫn mang nét gì đó riêng lạ, không chỉ thơ mộng mà còn như có hơi thở của âm nhạc, của sự thanh thoát và trong lành”.

Nói về công viên mang tên người anh trai của mình - bà Trịnh Vĩnh Trinh không giấu được niềm xúc động và hạnh phúc. Sau tên đường, tượng đồng, “anh Sơn đã trở về Huế theo một cách khác - ca khúc của anh đã được tạc vào bia đá”.