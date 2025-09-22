"Nối vòng tay lớn" vang vọng bên sông Hương

Ông Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân (thứ 2, từ trái) cùng gia đình, bạn bè cố nhạc sĩ tại buổi đặt bia đá ca khúc "Nối vòng tay lớn"

Chiều 22/9 với nhiều người yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn là buổi chiều dạt dào cảm xúc, khi chứng kiến tấm bia đá khắc lời ca khúc "Nối vòng tay lớn" dựng lên bên sông Hương. Tấm bia với kích thước khá lớn, nặng 21 tấn được các nghệ nhân ở làng đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng) khắc từng câu chữ. Cùng với tiêu đề, nhạc và lời, chữ ký của cố nhạc sĩ cũng thể hiện một cách trang trọng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản văn hóa Huế nhìn nhận, sự nghiệp âm nhạc của Trịnh Công Sơn xuất phát và phát triển mạnh mẽ ở Huế trước khi lan tỏa đi nhiều nơi. Cũng theo ông Xuân, nhiều tài liệu cho biết, sau ngày 30/4/1975, bài hát đã vang lên tại Đài Phát thanh Sài Gòn.

Trải qua gần nửa thế kỷ, "Nối vòng tay lớn" tiếp tục ngân vang trong sự kiện cộng đồng, các chương trình hòa nhạc... Không chỉ tại Việt Nam, bài hát này còn mang thông điệp hòa bình toàn cầu, nối kết tình người.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn các ca khúc của Trịnh Công Sơn

Trước công chúng yêu nhạc Trịnh, bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ đã thay mặt gia đình bày tỏ niềm xúc động, hạnh phúc khi có mặt tại công viên, trên con đường mang tên anh trai mình. Và vui hơn, khi giờ đây, chứng kiến khoảnh khắc dựng tấm bia đá ca khúc nổi tiếng "Nối vòng tay lớn".

“Anh Sơn đã về với Huế bằng một tên đường, bằng tượng và giờ đây là bia đá ca khúc "Nối vòng tay lớn"… Con đường mang tên Trịnh Công Sơn là tấm lòng của người Huế, tượng và bia đá là tình cảm của bạn bè, công chúng dành cho anh. Những gì Huế và bạn bè dành cho anh Sơn thật sâu nặng và đẹp đẽ”, em gái cố nhạc sĩ tâm tình.

Cũng trong tiết trời chiều muộn thơ mộng ngay tại công viên Trịnh Công Sơn, bên dòng Hương Giang, những ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thêm một lần nữa được cất lên qua tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, giọng ca của ca sĩ Đức Tuấn, Tấn Sơn, Hà Lê… và người mộ điệu nhạc Trịnh.