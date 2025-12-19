  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 20/12/2025 18:50

Phường Hóa Châu chiếu phim “Mưa Đỏ" miễn phí tại 3 địa điểm

HNN.VN - Chiều 20/12, Đảng ủy phường Hóa Châu phối hợp với Viettel Huế tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí “Mưa Đỏ” phục vụ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đông đảo học sinh Trường THPT Hương Vinh xem phim

Chương trình được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm gồm: Hội trường Đảng ủy phường Hóa Châu (tổ dân phố Tây Thành), Nhà Văn hóa phường Hóa Châu và Trường THPT Hương Vinh. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương tham gia, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của tập thể giáo viên và học sinh khối 12 Trường THPT Hương Vinh đóng trên địa bàn.

Bộ phim “Mưa Đỏ” là tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nhân văn, tái hiện sinh động tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thước phim chân thực, xúc động đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng người xem, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động chiếu phim, chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là hình thức sinh hoạt chính trị – văn hóa thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Hóa ChâuMưa đỏphimngười dânmiễn phí
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lộc An: Tổ chức chiếu phim “Mưa Đỏ” và hội diễn văn nghệ “Lộc An ngày mới”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 19/12, UBND xã Lộc An tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa gồm chương trình chiếu phim “Mưa Đỏ” và Hội diễn văn nghệ “Lộc An ngày mới”, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Lộc An Tổ chức chiếu phim “Mưa Đỏ” và hội diễn văn nghệ “Lộc An ngày mới”
Giá xăng giảm về mức dưới 20.000 đồng/lít

Lúc 15h ngày 18/12 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Đây là kỳ điều chỉnh giá xăng giảm lần thứ hai liên tiếp và giá dầu diesel cũng giảm mạnh; trong đó giá xăng RON 95 chỉ còn trên 19.600 đồng/lít.

Giá xăng giảm về mức dưới 20 000 đồng lít
Lắng nghe, truyền động lực và giúp người dân vươn lên

Ở xã Lộc An (TP. Huế), câu chuyện giảm nghèo được bắt đầu bằng sự thấu hiểu. Cán bộ không chỉ đến trao hỗ trợ, mà ngồi lại cùng người dân để nghe họ kể về những khó khăn, trăn trở trong cuộc sống đời thường. Từ sự lắng nghe ấy, những cách làm linh hoạt, phù hợp từng hoàn cảnh được hình thành, giúp nhiều hộ nghèo có thêm sinh kế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Lắng nghe, truyền động lực và giúp người dân vươn lên

