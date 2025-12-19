Phường Hóa Châu chiếu phim “Mưa Đỏ" miễn phí tại 3 địa điểm

Đông đảo học sinh Trường THPT Hương Vinh xem phim

Chương trình được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm gồm: Hội trường Đảng ủy phường Hóa Châu (tổ dân phố Tây Thành), Nhà Văn hóa phường Hóa Châu và Trường THPT Hương Vinh. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương tham gia, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của tập thể giáo viên và học sinh khối 12 Trường THPT Hương Vinh đóng trên địa bàn.

Bộ phim “Mưa Đỏ” là tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nhân văn, tái hiện sinh động tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thước phim chân thực, xúc động đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng người xem, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động chiếu phim, chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là hình thức sinh hoạt chính trị – văn hóa thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.