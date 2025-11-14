Phát huy vai trò lãnh đạo, tạo nền tảng phát triển giai đoạn mới

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hóa Châu thực hiện quy trình kiện toàn BCH Đảng bộ Khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị

Năm 2025, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ phường Hóa Châu đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất, toàn diện các lĩnh vực, 10/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đảng bộ phường đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở. Trong năm, Đảng bộ phường đã kết nạp 11 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 757 đồng chí.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; phường Hóa Châu nằm trong nhóm dẫn đầu các phường, xã của thành phố về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền số công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đảng ủy phường Hóa Châu trao huy hiệu Đảng cho đảng viên trên địa bàn phường

Năm 2026, Đảng bộ phường Hóa Châu đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I.

Trong đó, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng từ 12% trở lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11 - 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm; đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,6%, giải quyết việc làm cho trên 600 lao động; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; 80% tổ dân phố đạt tiêu chí sạch về ma túy; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên.

Dịp này, Đảng ủy phường Hóa Châu cũng đã thực hiện quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.