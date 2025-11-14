  • Huế ngày nay Online
Đảng bộ phường Hóa Châu:

Phát huy vai trò lãnh đạo, tạo nền tảng phát triển giai đoạn mới

HNN.VN - Ngày 19/12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hóa Châu tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

 Lãnh đạo Đảng ủy phường Hóa Châu thực hiện quy trình kiện toàn BCH Đảng bộ Khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị

Năm 2025, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ phường Hóa Châu đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất, toàn diện các lĩnh vực, 10/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đảng bộ phường đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở. Trong năm, Đảng bộ phường đã kết nạp 11 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 757 đồng chí.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; phường Hóa Châu nằm trong nhóm dẫn đầu các phường, xã của thành phố về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền số công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đảng ủy phường Hóa Châu trao huy hiệu Đảng cho đảng viên trên địa bàn phường 

Năm 2026, Đảng bộ phường Hóa Châu đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I.

Trong đó, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng từ 12% trở lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11 - 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm; đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,6%, giải quyết việc làm cho trên 600 lao động; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; 80% tổ dân phố đạt tiêu chí sạch về ma túy; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên.

Dịp này, Đảng ủy phường Hóa Châu cũng đã thực hiện quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hải Thuận
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm giải pháp để phát triển Đảng ở doanh nghiệp

Trong khi nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn đang gặp không ít khó khăn trong công tác phát triển Đảng, thì tại phường Phú Bài lại xuất hiện những tín hiệu tích cực, cho thấy nếu có cách làm đúng, phù hợp với thực tiễn, “vùng trũng” phát triển Đảng ở khu vực kinh tế tư nhân hoàn toàn có thể có chuyển biến tốt.

Thêm giải pháp để phát triển Đảng ở doanh nghiệp
Đảng ủy phường Phú Xuân trao Huy hiệu Đảng cho 38 đảng viên

Ngày 13/11, Đảng ủy phường Phú Xuân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho các đảng viên trên địa bàn. Đây là dịp để tri ân, ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đảng ủy phường Phú Xuân trao Huy hiệu Đảng cho 38 đảng viên
Kim Long: 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Ngày 11/11, Đảng uỷ phường Kim Long long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho các đảng viên. Đây là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Thành ủy đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và giữ vững phẩm chất của những đảng viên nhiều năm tuổi Đảng.

Kim Long 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng
Tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng sau thiên tai

Ngày 9/10, Liên minh HTX thành phố và Siêu thị Co.op mart Huế thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng nặng mưa lũ tại phường Hóa Châu.

Tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng sau thiên tai

