Những mầm non lại xanh sau lũ

Ông Lê Hải chăm sóc luống rau non sau lũ

Sắc xanh đã trở lại

Trên thửa ruộng rộng hơn 750m2, ông Lê Hải, 60 tuổi, thôn Tây Thành cặm cụi xới đất, phủ tấm ni-lông lên những luống rau mới gieo. Với ông Hải, mảnh ruộng này là cả nguồn sống. Trận lũ cuối tháng 10 khiến nước ngập sâu, cuốn trôi hơn chục luống rau chưa kịp thu hoạch, xem như mất trắng. “Nghe dự báo thời tiết nói sắp có mưa nữa nhưng tôi nóng ruột, đất để lâu không làm thấy bứt rứt trong người. Mấy ngày nay tranh thủ nước rút, tôi ra đồng làm lại. Luống cải này tôi gieo được 5 ngày rồi. Nếu trời thuận, gần nửa tháng nữa là bán được”, ông vừa nói vừa chỉnh lại tấm phủ.

Ông Hải cho biết, rau chỉ mất trắng khi gặp lũ lớn, còn những ngày thời tiết ổn định, ruộng rau luôn mang lại nguồn thu để để nuôi sống gia đình. “Chỉ cần trời yên, rau phát triển rất tốt, thu nhập đều đặn, cả nhà tôi sống được nhờ những luống rau này”, ông nói, ánh mắt dõi theo những mầm cải mới lên như dõi theo tài sản quý giá nhất.

Không than phiền, ông Hải bình thản như chính nhịp sống của người nông dân đã trải qua nhiều mùa nước lớn. Trong sự điềm tĩnh ấy là niềm tin rằng sau những ngày bùn lở, những mảng xanh rồi sẽ lại trở lại trên cánh đồng.

Chiều muộn, trên cánh đồng chỉ lác đác vài bóng người. Nhiều hộ dân nơi đây chọn cách xuống giống nhưng vẫn thăm dò thời tiết, vừa chờ nước rút hẳn. “Bà con tranh thủ làm trong vườn trước. Do có dự báo mưa lớn trở lại nên nhiều người còn chần chừ, chưa xuống giống ồ ạt. Khi thời tiết ổn định, đồng rau sẽ lại nhộn nhịp như cũ thôi”, ông Huỳnh Thanh Long, cán bộ phường Hóa Châu giải thích.

Trước hiên nhà, bà Nguyễn Thị Thôi, 49 tuổi, thôn Thành Trung đang trò chuyện cùng vài người hàng xóm trước sân.

Trong lúc chờ đất ngoài đồng khô hẳn, bà Thôi tranh thủ gieo một số luống cải, xà lách trong vườn trên diện tích chừng 200m², với hy vọng kịp thu hoạch lúc giá rau còn cao. “Giờ rau đắt lắm, trước 5.000 đồng một ký, nay tới 50.000 đồng. Thấy giá rau tăng nên ai cũng muốn trồng để tăng thu nhập”, bà nói.

Các đợt lũ vừa rồi nhà bà Thôi ngập gần một mét, nhưng nhờ kịp kê dọn đồ đạc nên không bị thiệt hại lớn về tài sản, chỉ mất trắng toàn bộ rau màu đang thời kỳ thu hoạch. “Bình thường, mỗi ngày tôi thu được 200 - 300 ngàn đồng, có nhiều hôm còn thu được 500 ngàn đồng. Cả tháng này coi như trắng tay, không có thu nhập nhưng hy vọng lứa rau tới đây sẽ bù lại được phần nào”, bà Thôi chia sẻ.

Giữ thế mạnh "vựa rau"

Những ngày này, người dân phường Hóa Châu đang bắt đầu khôi phục các diện tích rau màu sau lũ. Theo báo cáo của UBND phường, bão số 12 (Fengshen) khiến nhiều khu vực ngập sâu 1 - 1,8m, làm hư hại 35 - 40ha rau màu; trong đó thôn Thành Trung, Tây Thành, Thanh Hà là vùng bị ảnh hưởng nặng nhất. Gần 15km kênh mương nội đồng bị bồi lấp, ảnh hưởng trực tiếp vụ đông xuân 2025 - 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, phường đã họp các hợp tác xã để rà soát thiệt hại, thống nhất phương án hỗ trợ giống, vật tư, phục hồi hệ thống phun tưới và cải tạo đất. “Phường đã kiến nghị hỗ trợ khoảng 39 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có 200 triệu đồng hỗ trợ nông dân khôi phục rau màu. Chúng tôi hướng dẫn bà con chọn giống ngắn ngày để gieo trồng với hy vọng sớm có thu nhập trở lại”, ông Cường nói.

Hóa Châu lâu nay là vùng rau truyền thống cung cấp cho các chợ, siêu thị, trường học... của thành phố. Việc khôi phục lại các diện tích rau màu bị hư hại do lũ vì thế không chỉ là chuyện sinh kế mà còn là đảm bảo nguồn cung rau xanh cho thị trường trong và ngoài thành phố. Phường cũng định hướng chuyển đổi một số diện tích lúa sang trồng rau nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trên đường trở về nhà, ông Huỳnh Thanh Long chỉ tay về hướng những ruộng rau vừa nảy mầm với ánh mắt đầy niềm tin và hy vọng: “Chỉ cần thời tiết ổn định, đến cuối tháng cánh đồng rau sẽ xanh mướt, nhiều luống cũng đến kỳ thu hoạch. Đất Hóa Châu vốn màu mỡ, bà con lại quen nghề, chỉ cần trời thuận một chút là rau lên rất nhanh”.