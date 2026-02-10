Tết sớm ở Thanh Thủy

  • Huế ngày nay Online
HNN - Những ngày cuối năm, tại hội trường UBND phường Thanh Thủy rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Từ rất sớm, nhiều cụ già, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt, nét mặt ánh lên niềm vui và sự háo hức. Với nhiều người dân phường Thanh Thủy, Tết năm nay dường như đến sớm hơn thường lệ.

Tết sớm ở Thuận Hóa

 Người dân nhận quà Tết sớm

Giữa dòng người đến nhận quà, cụ Trần Duy Múa (82 tuổi, phường Thanh Thủy) không giấu được xúc động. Cụ cho biết, năm nào dịp Tết cụ cũng được chính quyền, đoàn thể thăm hỏi, trao quà. Năm nay, suất quà có phần đặc biệt hơn khi trị giá 700.000 đồng. “Với người già như tôi, có thêm chút tiền sắm Tết, thêm bánh kẹo cho con cháu là vui lắm rồi”, cụ Múa chia sẻ.

Gia đình cụ Múa thuộc diện khó khăn của phường. Tuổi cao, sức yếu, cuộc sống của cụ chủ yếu dựa vào con cháu và sự quan tâm của địa phương. Với cụ, quà Tết không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp cụ và gia đình thêm ấm lòng khi xuân về.

Cũng có mặt trong buổi trao quà, chị Lê Thị Kim Phượng (phường Thanh Thủy) không giấu được niềm vui khi ôm phần quà Tết trên tay. Chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bại liệt, sinh hoạt hàng ngày còn nhiều vất vả. Dù vậy, chị luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các đoàn thể và bà con lối xóm cả về vật chất lẫn tinh thần. “Mỗi dịp Tết đến, được nhận quà, được mọi người hỏi han, động viên là tôi thấy ấm áp lắm, có thêm niềm vui để đón xuân”, chị Phượng xúc động.

Không chỉ trao những phần quà cụ thể, chương trình còn mang đến sự sẻ chia và động viên kịp thời cho người dân. Sự quan tâm ấy giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn thêm ấm lòng, tiếp thêm niềm vui để đón Tết.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Ngô Thị Lài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy cho biết, mỗi dịp Tết đến, tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” lại được lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, sự gắn kết trong cộng đồng ngày càng được củng cố. Bà cũng ghi nhận sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các tổ chức thiện nguyện đã chung tay cùng địa phương tổ chức chương trình, góp phần để người dân đón Tết ấm áp hơn.

Theo đồng chí Ngô Thị Ái Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Thủy, chương trình “Trẻ em vui xuân - Người già ấm Tết” năm nay đã trao 334 suất quà, tổng trị giá hơn 260 triệu đồng. Kinh phí được huy động từ đóng góp của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân hảo tâm và quỹ “Vì người nghèo” của địa phương. Đảng ủy, chính quyền phường Thanh Thủy mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành, các tổ chức và các nhà hảo tâm, để cùng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế vượt qua khó khăn, từng bước ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay ấm áp trong những ngày cuối năm minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, nhân ái của cộng đồng. Tết ở Thanh Thủy không chỉ đến sớm, mà còn đến bằng sự sẻ chia, bằng tình người ấm áp để mùa xuân thực sự trọn vẹn trong lòng mỗi người dân.

Bài, ảnh: Hoàng Thế
