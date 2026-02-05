An toàn, thuận lợi cho người dân đi lại dịp Tết

Hàng hóa được tập kết để đưa lên xe về quê đón Tết

Tăng chuyến phục vụ Tết

Sáng những ngày đầu tháng 2/2026, tại Bến xe khách phía Nam TP. Huế, không khí Tết đã hiện hữu. Từng tốp hành khách mang theo hành lý, quà Tết tất bật hỏi thông tin, mua vé, chờ lên xe. Dù lượng người tăng so với ngày thường, song các khâu phục vụ vẫn diễn ra trật tự, nền nếp.

Anh Huy Anh, quê Nghệ An, hiện đang làm việc tại Huế chia sẻ: “Mấy năm trước, cứ đến Tết là tôi lo chuyện vé xe. Giờ xe giường nằm nhiều, đặt vé qua hệ thống rất thuận tiện. Tôi đã có chỗ nằm thoải mái để về quê sum họp với gia đình”.

Theo Công ty cổ phần Bến xe Huế, dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổng lượt hành khách trong thời gian cao điểm được dự báo đạt khoảng 5.000 - 6.000 lượt/ngày, tăng từ 15 - 20% so với Tết năm 2025. Trước nhu cầu đi lại gia tăng, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ và thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ Tết 2026, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Ông Lê Viết Hoài, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe phía Bắc TP. Huế cho biết: “Hoạt động bán vé được siết chặt ngay từ đầu mùa Tết. Theo yêu cầu của Công ty cổ phần Bến xe Huế, các doanh nghiệp vận tải phải niêm yết công khai giá vé, cự ly từng chặng, thực hiện đúng phương án giá đã kê khai, không tự ý tăng giá. Các bến xe tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bán vé trong phạm vi đơn vị quản lý; tổ chức bán vé liên tục từ 4 giờ 30 sáng đến 19 giờ hằng ngày trong thời gian phục vụ Tết. Việc thông báo đầy đủ lịch trình, giá cước, đặc biệt là các chuyến xe cuối cùng trước Tết được xác định là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà xe”.

Không chỉ vận tải đường bộ, ngành đường sắt cũng chủ động tăng cường năng lực phục vụ hành khách dịp Tết. Theo ông Trần Danh Văn, Trưởng ga Huế, từ ngày 3/2 đến 8/3/2026, mỗi ngày đêm, ga Huế đón 42 chuyến tàu; trong đó, có 12 chuyến tàu tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp tết Bính Ngọ.

“Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách không mua vé qua trung gian hoặc các cá nhân rao bán trên mạng xã hội để tránh vé giả. Hành khách nên mua vé qua các kênh chính thức như website của ngành đường sắt, các ứng dụng bán vé uy tín hoặc trực tiếp tại nhà ga. Gia đình có trẻ nhỏ nên lựa chọn giường nằm; các chặng ngắn có thể chọn ghế ngồi mềm để tiết kiệm chi phí. Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên để được hưởng chính sách giảm giá theo quy định”, ông Trần Danh Văn lưu ý.

Tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài, công tác chuẩn bị phục vụ Tết cũng được triển khai sớm. Ông Đỗ Anh Đào, Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Bài cho biết: “Trước mỗi đợt cao điểm như dịp Tết, đơn vị đều xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ. Hành khách được khuyến cáo chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay, đến sân bay sớm theo khung thời gian quy định và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không trong quá trình làm thủ tục”.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Xác định an toàn giao thông là yếu tố then chốt trong phục vụ Tết, Công ty cổ phần Bến xe Huế thực hiện nghiêm trách nhiệm của đơn vị quản lý bến theo quy định pháp luật. Lãnh đạo và các lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại Tết.

“Bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, các bến xe chú trọng kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến; kiểm soát chặt chẽ đội ngũ lái xe, phụ xe bảo đảm đủ điều kiện theo quy định. Những phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, chở quá số người hoặc không thực hiện đúng lệnh vận chuyển đơn vị kiên quyết không cho xuất bến”, ông Phạm Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Huế khẳng định.

Để bảo đảm an toàn cho hành khách và phương tiện, các bến xe trên địa bàn TP. Huế, ga Huế và Cảng HKQT Phú Bài thường xuyên phối hợp với Công an TP. Huế và chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự được huy động để tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Những hành vi vi phạm như chở quá tải, sang nhượng khách, chạy sai tuyến, đón trả khách không đúng nơi quy định đều được phát hiện, xử lý kịp thời. Các phương tiện không bảo đảm đầy đủ giấy tờ hoặc xếp khách vượt quá trọng tải quy định sẽ không được làm thủ tục xuất bến. An ninh, an toàn tại khu vực sân bay, nhà ga cũng được tăng cường.

Thượng tá Lê Công Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Công an TP. Huế, phụ trách Trạm Công an cửa khẩu Cảng HKQT Phú Bài cho biết: “Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự tại Cảng HKQT Phú Bài; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về an ninh, an toàn hàng không và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh nếu có”.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, chủ động của ngành vận tải cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, TP. Huế đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân và du khách có những chuyến đi an toàn, thông suốt trong dịp tết Nguyên đán 2026.