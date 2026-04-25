Nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm đặc sắc tại Ngày hội “Hương xưa làng cổ”

HNN.VN - Ngày 25/4, phường Phong Dinh tổ chức Ngày hội “Hương xưa làng cổ” với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

 Trình diễn nghề đan lát đệm bàng Phò Trạch

Từ sáng sớm, khuôn viên ngày hội đã rộn ràng tiếng cười nói, nhộn nhịp bước chân của người dân và du khách. Không gian chợ quê xưa được tái hiện sinh động với những gian hàng tre nứa mộc mạc, bày bán nhiều sản vật quê hương như bánh trái dân gian, nông sản sạch, các món ăn truyền thống cùng nhiều sản phẩm thủ công đặc sắc. Mỗi gian hàng đều mang đậm hơi thở làng quê, gợi nhớ những nét đẹp bình dị, thân quen của vùng đất Cố đô.

Điểm nhấn nổi bật của ngày hội là khu trưng bày, giới thiệu các làng nghề truyền thống tiêu biểu của địa phương và vùng lân cận như nghề đệm bàng Phò Trạch, gốm Phước Tích, đan lưới Vân Trình, mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên…

Tại đây, du khách được trực tiếp quan sát quy trình làm nghề, lắng nghe những câu chuyện về quá trình hình thành, phát triển của từng làng nghề, sự khéo léo, tinh tế và tâm huyết của những người thợ thủ công.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm dân gian cũng được tổ chức sôi nổi như bịt mắt đập niêu, kéo co, nhảy bao bố, đi cầu khỉ, trò chơi tuổi thơ… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Những tiếng reo hò cổ vũ, những nụ cười rạng rỡ đã tạo nên bầu không khí vui tươi, đầm ấm, góp phần gắn kết cộng đồng.

 Sôi nổi các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Trong khuôn khổ ngày hội, tối 25/4, diễn ra chương trình văn nghệ với chủ đề “Bài ca Thống nhất - Hương quê ngày mới”. Với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và tình yêu cuộc sống sẽ được các diễn viên không chuyên, các đội văn nghệ quần chúng trình diễn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem.

Thông qua ngày hội, địa phương mong muốn tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào quê hương, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn di sản và phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa. Đây cũng là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Phong Dinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thành phố Huế.

Song Minh
Thúc đẩy văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh phục vụ tăng trưởng

Sáng 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiếp tục triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa...

Phát động cuộc thi tìm hiểu Tủ sách Huế đến người trẻ

Với chủ đề “Thanh âm của sách - dư âm của di sản”, cuộc thi tìm hiểu về Tủ sách Huế do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Huế, Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) tổ chức diễn ra từ 22/4 đến 25/5.

Quảng bá di sản văn hóa Huế đến Gia Lai

“Di sản văn hoá Huế - Hội nhập, sáng tạo và phát triển” là tên trưng bày chuyên đề vừa được khai mạc, giới thiệu đến với công chúng tại Bảo tàng Pleiku (21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) ngày 21/4.

