Đông Phú chung sức xây dựng nông thôn mới

Chi hội Phụ nữ TDP Đông Phú giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi

Phát huy sức mạnh cộng đồng

TDP Đông Phú hiện có 362 hộ dân với hơn 1.730 nhân khẩu. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán, dịch vụ, ngành nghề truyền thống.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, TDP Đông Phú đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, gắn với đời sống của người dân. Các tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”, “tuyến đường hoa”, mô hình “khu dân cư tự quản” được duy trì thường xuyên. Đến nay, gần 100% tuyến đường liên tổ trên địa bàn được chỉnh trang sạch đẹp, trồng hoa, treo cờ Tổ quốc làm thay đổi diện mạo khu dân cư.

Ông Trần Ngọc Thắng, Trưởng ban công tác Mặt trận TDP Đông Phú cho biết: Điểm nổi bật trong triển khai các phong trào chính là sự đồng lòng, tự giác của người dân. Từ việc tổng dọn vệ sinh định kỳ, “Ngày Chủ nhật xanh”; chỉnh trang khuôn viên nhà cửa đến đường sá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, bà con đều hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, việc xóa bỏ các hủ tục trong tang lễ, không để kéo dài ngày đã trở thành nét văn hóa mới, góp phần xây dựng hình ảnh khu dân cư văn minh, tiến bộ.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai hiệu quả. Công tác hòa giải ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế mâu thuẫn phát sinh. Người dân tích cực vận động con cháu chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn. Nhiều năm liền, TDP Đông Phú luôn là địa bàn ổn định, an toàn, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, toàn TDP có hơn 355/362 hộ, chiếm trên 98% đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của các phong trào thi đua mà còn thể hiện trong nhận thức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của người dân với cộng đồng.

Xây dựng hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống

Cùng với xây dựng đời sống văn hóa, TDP Đông Phú cũng chú trọng phát triển kinh tế và đầu tư hạ tầng theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Các chi hội đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động hội viên hỗ trợ nhau phát triển sinh kế. Các mô hình chăn nuôi dê, bò theo đàn, trồng lúa được duy trì hiệu quả hơn 400ha, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm trên địa bàn. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của TDP Đông Phú hiện đạt trên 55 triệu đồng/người/năm. Mỗi năm, TDP có từ 3 - 5 hộ thoát nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Một điểm sáng nổi bật là nghề đan lưới truyền thống của làng Vân Trình. Thông qua sự kết nối, chia sẻ của Chi hội Phụ nữ, nghề này đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động nhàn rỗi, với 9 đại lý thu mua trên địa bàn. Nghề đan lưới không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình mà còn góp phần gìn giữ, phát huy nghề truyền thống gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Trong xây dựng hạ tầng, TDP Đông Phú là đơn vị tiên phong trong phong trào hiến đất, góp công, của để bê tông hóa hệ thống giao thông. Nhiều tuyến đường dài hàng trăm mét, rộng từ 4 - 7m đã hình thành sạch đẹp, khang trang nhờ sự đồng thuận, đóng góp công sức, của cải của người dân. Nhờ đó, năm 2025, TDP Đông Phú đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, gắn với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh trong thời gian tới.

Theo ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh, phường đang đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nhằm sớm đạt chuẩn văn minh đô thị, phấn đấu trở thành phường khá ở cửa ngõ phía bắc TP. Huế vào năm 2030. Trong đó, xác định TDP Đông Phú là mô hình tiêu biểu để nhân rộng.