Ngành nghệ thuật đặc thù: Trăn trở thu hút người học

Một tiết học nhạc cụ truyền thống tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế

Những năm gần đây, hoạt động này đã được Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế - một trong những ngôi trường đào tạo các ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù của vùng đất văn hóa di sản của Huế chú trọng.

Dù mới bước vào đầu hè 2026, hoạt động hướng nghiệp này đã được đơn vị xúc tiến và dự kiến kéo dài đến mùa tuyển sinh vào cuối năm. Trong không gian rộng lớn của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế một ngày cuối tháng 3, hơn 700 học sinh thuộc hai khối lớp 8 và 9 đến từ 20 trường THCS trên địa bàn TP. Huế đã tập trung để tìm hiểu về các ngành học đang được đào tạo nơi này.

Khác với mô hình tuyển sinh liên quan đến các ngành học khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế… nhà trường chủ yếu đào tạo các ngành nghệ thuật đặc thù. Nhiều ngành trong số đó trực tiếp phục vụ công tác bảo tồn giá trị văn hóa di sản Cố đô.

Xem trực tiếp các thầy cô, nghệ sĩ biểu diễn, nhiều học sinh tỏ ra bất ngờ vì có những ngành đào tạo thú vị và chỉ thường thấy trên sân khấu hay ti vi. Em Nguyễn Thu Trang - học sinh Trường THCS Hàm Nghi (TP. Huế) ấn tượng khi thấy các nghệ sĩ chính là các thầy cô và các anh chị đang theo học các ngành nhạc cụ truyền thống biểu diễn.

Ngoài giai điệu âm nhạc truyền thống, các nhạc cụ được sử dụng trong quá trình biểu diễn được các giảng viên giới thiệu chi tiết. Học sinh liên tiếp đặt câu hỏi và được thầy cô giải đáp, giúp các em hiểu hơn về các bài bản, nhạc cụ cũng như giá trị văn hóa mà cha ông để lại. “Chính nhờ những buổi trải nghiệm thực tế như thế này em mới hiểu thêm về mô hình đào tạo, quá trình hình thành nên người nghệ sĩ và nhu cầu công việc trong tương lai cho những ngành học như thế này”, Trang chia sẻ. Sau buổi trải nghiệm này, Trang bảo bản thân rất ấn tượng với cây đàn bầu và sẽ quyết tâm theo học để trở thành nghệ sĩ của dàn nhạc nào đó trong tương lai.

Không riêng gì Trang, hầu hết các em học sinh tham gia chương trình trải nghiệm thực tế đều có cảm nhận được khơi gợi niềm đam mê hoặc ít nhiều “chạm” vào sở thích, năng khiếu riêng có. Ở đó, các em không chỉ hiểu thêm về ngành nghệ thuật biểu diễn, các loại đàn mà còn có cơ hội trải nghiệm các ngành học liên quan đến hội họa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn ca Huế…

Các em học sinh tham gia trải nghiệm một buổi học múa tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế

Bên cạnh để các em “nhập vai” vào diễn viên, họa sĩ…, các thầy cô còn thông tin cụ thể về quá trình đào tạo, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Những thông tin này đã ít nhiều thay đổi suy nghĩ trước lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai của học sinh.

Sau một vòng đi quanh không gian nghệ thuật bên trong Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế để “thăm dò”, cậu học trò Quốc Hào (Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng) đã quyết định dừng lại ngay phòng vẽ. Bằng năng khiếu vốn có cũng như sự hướng dẫn từ giảng viên của trường, lần lượt những phác thảo chân dung, tĩnh vật được cậu học trò này vẽ ra khiến nhiều người trầm trồ.

“Đến giờ này em chưa xác định mình sẽ theo đuổi ngành học cụ thể nào. Nhưng vẽ là niềm yêu thích từ nhỏ. Sau này dù học ngành gì, em cũng sẽ dành thời gian theo lớp học vẽ bài bản để thỏa đam mê”, Hào nở nụ cười tươi.

ThS. Nguyễn Văn Mãi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế cho biết, từ năm 2024 đến nay, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm cho các em học sinh THCS. Ngoài việc mời các em đến tận trường để trải nghiệm trực tiếp, trường cũng đã cử các nhóm cán bộ, giáo viên đi đến từng trường THCS để tổ chức các buổi biểu diễn quảng bá nghệ thuật truyền thống kết hợp với tư vấn hướng nghiệp.

Theo ông Mãi, thông qua hoạt động tư vấn hướng nghiệp, những học sinh có năng khiếu và yêu thích nghệ thuật được tiếp cận trực tiếp, nâng cao sự hiểu biết về các ngành học để biết cái hay, cái đẹp, sự sáng tạo của các loại hình nghệ thuật. Từ đó định hình cho bản thân trong việc lựa chọn ngành, nghề phù hợp sau khi hoàn thành chương trình THCS. Rất nhiều học sinh THCS sau đó đã quyết định đăng ký học tại trường.