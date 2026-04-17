Đồng hành cùng thí sinh đam mê nghệ thuật

Nhiều kỹ năng, kiến thức được các giảng viên truyền đạt

Dưới cái nóng oi bức ngày cuối tuần ở Huế, tại phòng học cuối dãy hành lang tầng 2 Khoa Mỹ thuật vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Gần 50 học sinh lớp 12 đến từ nhiều trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn cùng một số học sinh ở các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh đã tìm đến lớp học để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu sắp tới.

Tôn Thị Mỹ- cô gái nhỏ nhắn đã dành hai ngày cuối tuần vượt gần 300 km từ Hà Tĩnh vào Huế để rèn luyện kỹ năng vẽ và làm quen với quy trình thi năng khiếu.

“Em biết đến lớp học qua trang thông tin của trường và sự giới thiệu của các anh chị khóa trước. Ở đây, thầy cô rất nhiệt tình, nội dung học vừa bổ ích vừa thực tế. Nhờ đó, em định hình rõ hơn hướng ôn tập và cách thực hành bài vẽ. Năm nay, em dự định thi vào ngành sư phạm mỹ thuật”, Mỹ chia sẻ.

Còn với Nguyễn Thiện Nhân, học sinh lớp 12 Trường THPT Vinh Xuân, em đã xác định thiết kế nội thất là ngành học mình muốn theo đuổi nên đăng ký tham gia ngay khi nhà trường thông báo. Tại đây, em và các bạn được thầy cô “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từ cách tạo hình, bố cục đến phối màu. “Trước đây, điều kiện gia đình em không khá giả nên ít có cơ hội học các lớp năng khiếu. Vì vậy, lớp học miễn phí này thực sự rất ý nghĩa”, Thiện Nhân nói.

Không chỉ được bồi dưỡng kỹ năng, việc học tập trong môi trường đào tạo nghệ thuật còn giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về ngành nghề mình theo đuổi. Đây cũng là điều mà Nguyễn Trần Ngọc Trân, sinh viên năm tư Trường Đại học Nghệ thuật, thường chia sẻ với các thí sinh.

Tham gia lớp học với vai trò trợ giảng, Ngọc Trân cho biết: “Em từng trải qua giai đoạn loay hoay, học thêm nhiều nơi nhưng vẫn thiếu nền tảng và định hướng. Chính lớp học này đã giúp em xác định rõ con đường của mình. Vì vậy, em quay lại hỗ trợ các em khóa sau, mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm động lực cho các bạn”.

Gắn bó với lớp học từ những ngày đầu, giảng viên Hoàng Phúc Quý vẫn nhớ rõ những bỡ ngỡ của học sinh khi lần đầu tham gia. Thông qua lớp học, các em được hệ thống lại kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng, phương pháp làm bài thi hiệu quả, đồng thời làm quen với quy trình thi năng khiếu để giảm bớt tâm lý lo lắng.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế tổ chức lớp luyện thi mỹ thuật miễn phí dành cho học sinh THCS, THPT có nhu cầu dự thi các ngành mỹ thuật. Lớp học được tổ chức vào Chủ nhật hàng tuần, do giảng viên của trường trực tiếp giảng dạy và không giới hạn số lượng học viên đăng ký.

Thầy Chu Tiến Lực, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế cho biết, lớp học khai giảng từ ngày 29/3/2026 và duy trì định kỳ hàng tuần. Đáng chú ý, lớp không chỉ dành cho thí sinh dự thi vào trường mà mở rộng cho tất cả học sinh trong và ngoài tỉnh có nhu cầu dự thi các ngành mỹ thuật trên toàn quốc.

Nhà trường tổ chức lớp học nhằm trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng cần thiết, giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi năng khiếu vào các ngành như: Sư phạm mỹ thuật, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, truyền thông đa phương tiện… Đây đều là những ngành không chỉ đòi hỏi đam mê mà còn cần năng khiếu và sự chuẩn bị bài bản.