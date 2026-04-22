Ký họa di sản kiến trúc Pháp trên đất Huế

Các nghệ sĩ cùng tham gia chương trình ký họa. Ảnh: BTMT Huế

Chương trình do Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức, vừa phát động ngày 22/4 tại không gian Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (17 Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Diễn ra trong 4 ngày, các nghệ sĩ tham gia chương trình ký họa sẽ có những trải nghiệm thực tế để ký họa tại một số công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của Huế như Ga Huế, Trường Quốc học Huế, trụ sở Đại học Huế, nhà máy nước Vạn Niên… Trong chương trình, các nghệ sĩ cũng sẽ có chuyến thăm để sáng tác ở di tích lịch sử Chiến khu Hòa Mỹ (phường Phong Điền).

Theo Ban tổ chức, thông qua chương trình ký họa sẽ góp phần bảo tồn, quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa di sản cố đô Huế nói chung, mỹ thuật Huế nói riêng đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Qua đó, tạo không gian gặp gỡ giữa những người yêu nghệ thuật, góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, đất nước con người, khám phá nét đẹp di sản vùng đất cố đô Huế.

Sau khi kết thúc chương trình, những tác phẩm chất lượng sẽ được tuyển chọn để tổ chức trưng bày, triển lãm đến công chúng vào tháng 7/2026.